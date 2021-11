Iniziative sul contrasto al racket e all’usura.

Lunedì 29 e martedì 30 novembre, si sono tenute due giornate di riflessione sulle tematiche del contrasto all’usura e al racket delle estorsioni promosse grazie alla forte sinergia tra la Prefettura di Agrigento, la Legione Carabinieri Sicilia ed il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di

Agrigento. Lunedì mattina, nell’Auditorium “Rosario Livatino” del Polo Universitario di Agrigento, è stato organizzato un momento di riflessione su tali tematiche che costituiscono una vera e propria piaga sociale e sull’andamento dei fenomeni estorsivi ed usurari in questa provincia.

All’incontro, che ha visto la partecipazione del Commissario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, Prefetto Giovanna Cagliostro, e del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata, Rosario Castello, hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di Polizia, l’Arcivescovo di Agrigento, i Sindaci, i rappresentanti delle Associazioni antiracket, degli ordini professionali e gli studenti degli Istituti Superiori. Dopo i saluti del Presidente del Consorzio Universitario, del Prefetto di Agrigento e del Comandante della Legione Carabinieri di Sicilia i presenti hanno potuto prendere parte all’esibizione della Fanfara del 12º Regimento Carabinieri di Sicilia di Palermo e alla proiezione del docu film “L’abbraccio”, Storia di Antonino e Stefano Saetta del regista Davide Lorenzano,

presente anch’egli in Aula. Nel suo intervento, al termine della proiezione, ha spiegato come il suo film, attraverso il genere delle scelte narrative operate – il documentario che si unisce alla grafic nouvelle animata – si rivolge non solo ad un pubblico di adulti, ma anche ai giovani, per raccontare la storia del magistrato Antonino Saetta, Presidente di Corte di Assise

di Appello di Palermo, assassinato dalla

mafia insieme con il figlio Stefano sulla SS640 il 25 settembre 1988. L’evento si è concluso con la Lectio Magistralis del Prefetto Cagliostro in materia di antiracket ed

usura e con gli interventi degli studenti che hanno rivolto alcune domande al Commissario

Straordinario. Il Prefetto Cagliostro nella sua Lectio ha messo in risalto quella che è l’azione dello Stato in aiuto delle persone che denunciano ma anche quelle che sono problematiche ancora aperte in materia.