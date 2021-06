Covid in Sicilia, ancora tanti nuovi positivi. Più 4 in terapia intensiva

I nuovi positivi registrati in Sicilia sono 183, su 6.797 tamponi processati, con una incidenza al 2,7%. L’Isola è al secondo posto in Italia, dietro la Lombardia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 5 e fanno salire il totale a 5.905. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute aggiornato alle 15 di oggi, domenica 13 giugno.

I nuovi casi distribuiti nelle nove province siciliane: Palermo: 32 (69.727 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 30 (59.767); Messina: 21 (26.606); Siracusa: 19 (16.515); Trapani: 19 (13.956); Ragusa: 31 (12.867); Agrigento: 4 (11.936); Caltanissetta: 15 (11.601) Enna: 12 (6.365).

Il numero degli attuali positivi in Sicilia è di 6.722, con un incremento di 24 casi. Negli ospedali i ricoverati sono 357, 12 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 4 in più rispetto al bollettino precedente.