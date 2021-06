Agrigento, colpaccio a Chiusi: biancazzurri avanti 1-0 della finale playoff

Finale playoff di serie B. Agrigento, colpaccio a Chiusi: Privi di Saccaggi biancazzurri avanti 1-0 nella serie.

Il primo round dice Fortitudo Agrigento. La serie di finale per la promozione in A2 si apre con il colpo grosso della F, che si impongono in casa di Chiusi 56-60, rimandando a contatto per tutta la partita salvo portarsi in avanti nei minuti finali. Una vittoria non scontata considerato che Agrigento ha dovuto ancora fare a meno di Saccaggi fermo ai box per un guaio muscolare. I ragazzi di Catalani “prendono” così il fattore campo: oggi nel palasport Torscano dove erano presenti anche i tifosi. Martedì, sempre in Toscana, è in programma gara 2 della serie (al meglio delle 5 sfide). Si gioca con palla a 2 alle 19. Poi la serie si sposterà al PalaMoncada per gara-3 il 18 giugno e l’eventuale gara-4 il 20; in caso di parità, gara-5 sarà a Chiusi il 23 giugno.

Umana San Giobbe Chiusi – Moncada Energy Group Agrigento 56-60 (19-18, 11-10, 17-15, 9-17)

Umana San Giobbe Chiusi: Nicola Mei 13 (0/0, 4/6), Matias Bortolin 11 (3/8, 1/2), Giovanni Carenza 9 (3/5, 1/4), Simone Berti 6 (1/4, 1/2), Francesco Fratto 5 (1/1, 1/5), Luca Pollone 4 (1/5, 0/6), Tommaso Minoli 3 (1/1, 0/2), Martino Criconia 3 (0/0, 1/4), Lorenzo Raffaelli 2 (1/7, 0/3), Paolo Zanini 0 (0/0, 0/0), Federico Nespolo 0 (0/0, 0/0), Vasile emilian Mihaies 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Luca Pollone 8) – Assist: 11 (Nicola Mei, Simone Berti, Tommaso Minoli 2)

Moncada Energy Group Agrigento: Giovanni Veronesi 17 (2/4, 3/8), Paolo Rotondo 13 (6/9, 0/0), Cosimo Costi 10 (2/2, 0/3), Albano Chiarastella 7 (2/2, 1/4), Giuseppe Cuffaro 7 (2/2, 1/3), Alessandro Grande 6 (0/3, 2/6), Giovanni Ragagnin 0 (0/2, 0/2), Mait Peterson 0 (0/2, 0/0), Andrea Saccaggi 0 (0/0, 0/0), Tartaglia Andrea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 37 1 + 36 (Albano Chiarastella 14) – Assist: 10 (Alessandro Grande 7)