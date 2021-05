Covid in Sicilia, ancora tanti casi e vittime

Con i nuovi 348 casi, il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 9.883, di cui 9.334 in isolamento domiciliare, 484 ricoverati con sintomi i reperti ospedalieri, e 65 in Terapia Intensiva. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 225.551, mentre i guariti sono arrivati a 209.849. Le vittime sono arrivate a 5.819.