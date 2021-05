L’Akragas di scena a Castelvetrano pareggia contro il Dolce Onorio Folgore.

La prima gara del triangolare per la promozione in Serie D termina con il risultato di 1-1. Per i biancazzurri goal di capitan Giuseppe Gambino.

Dopo un primo tempo pressoché equilibrato in avvio di ripresa, al minuto 58, Gambino porta in vantaggio i suoi. I padroni di casa non ci stanno e trovano il pari. Un 1-1 che sta bene soprattutto ai padroni di casa.