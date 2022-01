Resta alto il dato dei contagi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 8.133 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 46.517 tamponi processati: in base a questi numeri, il tasso di positività scende al 17,8% (ieri era al 20%). E purtroppo ci sono altre 43 vittime. Tanti per fortuna sono anche i guariti, 1423, e i ricoveri fanno segnare meno 3 rispetto a ieri (1.556 in tutto). Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 18 gennaio.