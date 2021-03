Dati falsi per evitare la zona rossa, Cittadinanzattiva chiede la costituzione di parte civile in un eventuale processo

Il responsabile di Agrigento di Cittadinanzattiva dei consumatori utenti e cittadini , Pippo Spataro, chiede all’organizzazione Regionale di costituirsi parte civile in un eventuale processo contro gli autori dell’inchiesta sui dati falsi per condizionare le misure anticovid.

“Pensiamo- dice Sparato- che tutto ciò crei in noi isolani grande sconforto e soprattutto grande sfiducia nella politica siciliana. Soltanto adesso capiamo, perché abbiamo registrato tramite l’Asp un picchio notevole di infettati ad Agrigento, piu di cento al giorno, che sta mandando in tilt le terapie intensive degli ospedali di Agrigento e Sciacca, da questo deduciamo che, se la Sicilia fosse stata dichiarata zona rossa qualche settimana addietro, sicuramente oggi non avremmo tutti questi ammalati di covid un po’ tutta la Sicilia ed in particolare ad Agrigento. Approfittiamo di tutto ciò, per ribadire ancora una volta l’urgenza improcrastinabile ad aprire al più presto il tanto agognato ospedale covid di Ribera, che in una situazione grave come quella attuale scaricherebbe il peso dei ricoverati in altri nosocomi, dando le cure dovute ai vari ammalati senza un pressing”