Covid in Sicilia, 7.997 nuovi casi e ricoveri stabili

Il picco sarebbe stato raggiunto. Lo dicono gli ultimi dati con i contagiati in diminuzione. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, registrati 7.997 nuovi casi di Covid (contro gli 8.133 di ieri), con 43.433 tamponi processati. Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile al 18,4% (rispetto al 17,5% di ieri). Così emerge dal bollettino di giovedì 20 gennaio diffuso dal Ministero della Salute.

Sul fronte ricoveri c’è un aumento contenuto per le aree mediche, e stabile nelle terapie intensive. Negli ospedali siciliani ci sono al momento 1.573 persone ricoverate (ieri erano 1.556), delle quali 1.403 in area medica (ieri erano 1.384) e 170 in terapia intensiva (come ieri). I morti sono stati 34, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 8.087.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 1.956, Catania: 1.979, Messina: 586, Siracusa: 804, Trapani: 627, Ragusa: 779, Agrigento: 620, Caltanissetta: 541, Enna: 105.