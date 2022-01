Covid in Sicilia: 7.508 nuovi casi, ma ricoveri in calo

I nuovi casi di Covid diagnosticati, nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati 7.508 (ieri erano stati 7.418), a fronte di 43.258 tamponi processati. Il tasso di positività cresce e si attesta sul 17,3%, contro il 15,8% di ieri. Emerge dal bollettino Covid di sabato 22 gennaio diffuso dal Ministero della Salute.

Il numero dei morti resta ancora piuttosto alto, sono stati 44 e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 8.157. Negli ospedali siciliani ci sono al momento 1.573 persone (ieri erano 1.587), quindi, in calo, dei quali 1.413 in area medica (ieri erano 1.417), e 160 in terapia intensiva (dieci in meno rispetto a ieri).

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 1.518, Catania: 1.839, Messina: 945, Siracusa: 808, Ragusa: 754, Trapani: 413, Agrigento: 622, Caltanissetta: 489, Enna: 120.