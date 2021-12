Covid in Sicilia, 1.368 nuovi casi e ricoveri in aumento

I casi aumentano e sono sempre oltre mille al giorno, e crescono anche i ricoveri, soprattutto quelli in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal bollettino di sabato 18 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi al Covid-19 sono stati, nelle ultime 24 ore, 1.368 (ieri erano stati 1.522) a fronte di 30.836 tamponi processati. Il tasso di positività scende leggermente e passa dal 4,9% di ieri, al 4,4% di oggi.

Cresce il numero dei ricoverati in ospedale complessivamente 551 persone (più 18 rispetto a ieri), delle quali, 494 in area medica con sintomi e 55 in terapia intensiva (ieri erano 48). I morti sono stati dieci, e il numero delle vittime siciliane sale a 7.339.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 189, Catania: 351, Messina: 336, Siracusa: 110, Trapani: 89, Ragusa: 34, Caltanissetta: 115, Agrigento: 106, Enna: 38.