Incidente sul lavoro, amputata parte di dito ad operaio

Infortunio sul lavoro, nei giorni scorsi, nel quartiere di Villaseta. Un quarantenne di Agrigento, mentre stava svolgendo dei lavori in un’attività commerciale, s’è ferito ad una mano. Una volta soccorso, è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato una frattura alla mano, e i medici del pronto soccorso hanno dovuto amputare il polpastrello di un dito. Al termine delle medicazioni del caso il lavoratore è stato giudicato guaribile con una prognosi di trenta giorni.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto l’operaio, mentre era impegnato con un macchinario, all’improvviso, l’attrezzo gli è finito sulla mano, schiacciandola. La falange di un dito è stata quasi tranciata. E’ stato immediatamente soccorso dal titolare, e dai colleghi di lavoro. In poco tempo è stato accompagnato al nosocomio di contrada “Consolida”.

Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte di polizia, personale Asp, e Ispettorato del lavoro, per verificare se siano state rispettate o meno le norme, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, e anche la posizione lavorativa dell’operaio.