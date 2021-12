Casa Pirandello e le polemiche dopo il restauro: “così è (se vi pare)”

Fa discutere il nuovo allestimento della Casa natale Luigi Pirandello.

La “casa romita” nella quale il Nobel per la Letteratura trascorse la sua infanzia ed adolescenza, lo scorso 10 dicembre è stata riaperta al pubblico dopo mesi di chiusura dovuti ai lavori voluti dalla Regione Siciliana, per rinnovare gli interni, abbattere le barriere architettoniche ed adeguare la struttura alle nuove normative.

I lavori hanno consentito di restituire ai visitatori una struttura riqualificata con un nuovo allestimento espositivo multimediale con applicazione per smartphone e con la possibilità di esperienze di visita virtuali , il tutto ideato per offrire un nuovo potenziale comunicativo all’opera di Pirandello, senza snaturare i manufatti e i ricordi conservati tra le mura dell’antica villa. Non è più una novità che un museo debba confrontarsi con la pluralità di linguaggi e di codici di cui sono portatori più ampi gruppi sociali; storytellig, immersività, interattività, realtà aumentata, realtà virtuale, sono le nuove terminologie che, con sempre maggiore frequenza, ricorrono nell’attuale dibattito sui musei alla ricerca di strategie per rinsaldare la relazione tra osservatore ed opera d’arte. Ad Agrigento la Casa Natale “connessa” non ha trovato favore nell’opinione pubblica agrigentina. La Regione Siciliana difende il suo progetto con il Governatore Musumeci che parla di spazio culturale riconsegnato ai siciliani, finalmente all’altezza di uno dei più importanti scrittori e drammaturghi della letteratura italiana, e con l’Assessore Samonà che plaude all’uso della tecnologia e parla di casa-museo accessibile a tutti e dotata dei più moderni standard museali europei. Al contrario, c’è chi parla di “occasione sprecata”, come il presidente Legambiente Circolo Rabat di Agrigento, Daniele Gucciardo, che in una nota stampa afferma: “ L’idea di casa – museo deve tenere in equilibrio il peso dei contenuti con l’importanza del contenitore. Il nuovo allestimento museale ha indubbiamente tolto un po’ di polvere dai reperti in essa custoditi. E’ un luogo in cui, in modo più contemporaneo, si possono osservare i dipinti della famiglia Pirandello, leggere i manoscritti originali di alcune opere di Luigi. Ampio spazio è stato dato alle video proiezioni, svuotando le stanze dei pochi oggetti reali preesistenti, con un effetto “minimalista” che rifiuta l’evocazione degli ambienti domestici rurali dell’ottocento”. Per Gucciardo la casa avrebbe dovuto evocare le atmosfere dei brevi soggiorni stagionali della famiglia Pirandello, invece: “La sensazione che provano in molti è addirittura di trovarsi in un pub, in un’osteria, in un b&b, in un negozio di jeans”.