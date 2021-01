Covid in provincia di Agrigento, una vittima e 44 nuovi casi

C’è un decesso per Covid-19, in provincia di Agrigento, a Santa Margherita Belice, e altri 44 nuovi positivi, 22 dei quali nella sola città di Agrigento, dove negli ultimi giorni c’è stato un incremento di contagi. Le festività, con cene e pranzi, e il mancato rispetto delle regole, hanno permesso al virus di circolare da famiglia in famiglia. In tutto l’Agrigentino ci sono altri 6 ricoverati in più, e 22 guariti. Lo riporta il bollettino di Asp. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 4.493 (1 marzo 2020 – 15 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 891, di cui 48 ricoverati (36 in ospedale, 7 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), 3.438guariti. I deceduti sono 116. I soggetti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid, 3 Ribera hotel Covid, e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 al “San Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 44.779 tamponi.

Covid ad Agrigento: totali positivi 191, 7 ricoverati in ospedale (1 in Rianimazione, 6 in degenza ordinaria), 2 in hotel Covid, 182 in trattamento domiciliare.