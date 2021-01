Coronavirus, sono 44 i nuovi casi di Covid-19 in provincia

Preoccupa il boom dei contagi del dopo feste. I positivi totali in provincia sono 191, 7 i ricoverati in ospedale di cui uno in rianimazione e 6 in degenza ordinaria, 2 in hotel Covid e 182 in trattamento domiciliare. Sono 44 i nuovi casi di Covid-19 nell’agrigentino registrati nelle ultime ventiquattro ore. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp di Agrigento relativo all’andamento epidemiologico in provincia del 15 gennaio. I tamponi eseguiti sono stati 294 che portano il totale a 44.779. Si registrano anche sei nuovi ricoveri, 22 guarigioni e una nuova vittima. Il decesso riguarda un cittadino di Santa Margherita Belice. Sono 36 i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia: 23 si trovano ad Agrigento , 11a Sciacca e 2 fuori provincia. Sette i pazienti che si trovano in strutture lowcare: 3 al Covid Hotel di Sciacca, 5 al Covid Hotel di Ribera e un altro in una struttura fuori provincia. Cinque persone, invece, si trovano attualmente ricoverate in terapia intensiva: 3 al San Giovanni di Dio di Agrigento e due a Sciacca. Solo nel centro storico del capoluogo dall’1 gennaio ad oggi, si sono registrati oltre 40 casi. Un centinaio in tutto il territorio comunale. Alcuni focolai sono “nati” dai pranzi e cene in famiglia, per Natale e Capodanno. E almeno otto sono persone infettate fanno parte di un gruppo che frequenta una parrocchia. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, ci sono altri 3 ricoverati in più, e 40 guariti.Questa la suddivisione degli attuali positivi comune per comune

Agrigento: 191; Alessandria della Rocca 6; Aragona 5; Bivona 1; Burgio 5; Calamonaci 0; Caltabellotta 1; Camastra 2; Cammarata 3; Campobello di Licata 15; Canicattì 58; Casteltermini 4; Castrofilippo 4; Cattolica Eraclea 1; Cianciana 0; Comitini 0; Favara 79; Grotte 13; Joppolo 9; Licata 79; Lucca Sicula 0; Menfi 53; Montallegro 10; Montevago 16; Naro 3; Palma di Montechiaro 17; Porto Empedocle 35; Racalmuto 1 ; Raffadali 40; Ravanusa 126; Realmonte 20; Ribera 40; Sambuca 24; San Biagio Platani 10; San Giovanni Gemini 5; Sant’Angelo Muxaro 0; Santa Elisabetta 4; Santa Margherita Belice 31; Santo Stefano di Quisquina 0; Sciacca 28; Siculiana 0; Villafranca 0. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sfiorano i 5mila (1 marzo 2020 – 14 gennaio 2021). A tenere in allerta è il rispetto delle regole. Giovedì scorso nel centro di Agrigento la polizia di Stato è riuscita a fermare due persone multate 400 euro a testa per assembramenti.