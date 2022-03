Tubo corrugato per cavidotti: le caratteristiche per scegliere quello più adatto 

Al giorno d’oggi la maggior parte delle infrastrutture elettriche e telefoniche si trovano nel sottosuolo. Le città ne hanno un sempre maggiore bisogno per cui è chiaro che tutta questa rete di cavi e di viadotti sotterranei debba essere ideata, gestita e amministrata ad hoc. Uno degli elementi fondamentali di questo genere di infrastrutture è il cosiddetto tubo corrugato per cavidotti perché assicura il corretto funzionamento dell’impianto a qualsiasi condizione esterna.

Cosa sono i tubi corrugati per cavidotti e a cosa servono?

Nella filiera produttiva esistono molteplici tipologie di tubo corrugato per cavidotti a seconda dell’utilizzo per il quale è designato. Tuttavia, questi sono utilizzati praticamente ovunque perché sono versatili e adatti a soddisfare qualsiasi esigenza.

Attualmente questi tubi per cavi elettrici sono prodotti in materiali come il polietilene, capaci di garantire qualità meccaniche e resistenza a qualsiasi stress esterno, dalla pressione del terreno alle varie condizioni climatiche. Inoltre, i materiali flessibili e resistenti agevolano le operazioni di installazione, manutenzione e movimentazione migliorando anche le prestazioni per i quali sono utilizzati.

Ai nostri giorni sono utilizzati praticamente ovunque

Se ci pensi bene tra le infrastrutture in fibra per la connessione di banda ultralarga, le reti ADSL in rame e tutta la rete elettrica che circonda abitazioni e strutture in qualsiasi zona del Paese, incluse quelle rurali e distanti dai centri densamente abitati, i tubi corrugati per cavidotti sono una risorsa pressoché essenziale.

La loro utilità viene massimizzata dall’associazione con altri accessori come manicotti, tappi, sellette e simili tutti rigorosamente realizzanti in polietilene, PVC e polipropilene. Questi materiali sono tra i migliori utilizzabili perché offrono il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Difatti sono flessibili, duttili e malleabili e rendono il cavidotto interrato adatto a qualsiasi agente esterno ed estremamente resistente agli stress che si verificano sul sottosuolo.

Le caratteristiche di resistenza e affidabilità dei tubi corrugati

Essi devono resistere a umidità, intemperie, pressioni del terreno e movimenti violenti e improvvisi come quelli di un terremoto proteggendo i tubi corrugati passacavi. Inoltre, si caratterizzano da una superficie anellata esterna grazie alla quale il tubo rimane saldamente ancorato al terreno circostante in caso di qualsiasi anomalia. Al loro interno, invece, si caratterizzano da materiali che facilitano lo scorrimento dei cavi per facilitare le operazioni di messa in opera e di manutenzione.

Ma non è tutto. Il tubo corrugato per cavidotti viene realizzato in modo tale da offrire anche elevata resistenza meccanica per prevenire danneggiamenti in caso di schiacciamenti e urti durante i lavori di messa in posa o di manutenzione. La loro semplicità esteriore, a primo impatto, potrebbe far sottovalutare la capacità di resistenza di questi tubi.

In realtà sono considerati una vera e propria rivoluzione di cui sempre più aziende si servono per garantire efficienza e alte prestazioni di impianti elettrici e telefonici a qualsiasi condizione morfologica del terreno o ambientale.

Per ottenere le migliori performance, chiaramente, è fondamentale rivolgersi ad aziende produttrici certificate che garantiscono solo le migliori combinazioni di materiali, resistenza ed efficienza.