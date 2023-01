Covid in provincia di Agrigento: un morto e 74 nuovi positivi

Una nuova vittima a Licata, e registrati 74 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 399 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento del 19 gennaio. Azienda sanitaria provinciale che, oggi, ha reso noto che i report, dalla prossima settimana, avranno cadenza settimanale. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 149.916 (1 marzo 2020 – 19 gennaio 2023). In totale i guariti sono 148.173. Gli attuali positivi sono 1.074, di cui 1.042 in isolamento domiciliare, e 32 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 11 al presidio ospedaliero riberese, 10 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 4 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca, 2 al Barone Lombardo di Canicattì e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 669 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 593.281 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 19 gennaio 2023 sono 173.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 19 gennaio 2023: Agrigento 20.946 (173 attuali contagiati, 20.692 guariti e 81 deceduti); Alessandria della Rocca 761 (6 attuali contagiati, 752 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.886 (21 attuali contagiati, 2.855 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.311 (17 attuali contagiati, 1.293 guariti e 1 deceduto); Burgio 736 (2 attuali contagiati, 731 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 439 (4 attuali contagiati, 432 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 963 (4 attuali contagiati, 950 guariti, e 9 deceduti); Camastra 711 (4 attuali contagiati, 701 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.996 (17 attuali contagiati, 1.976 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.636 (20 attuali contagiati, 3.596 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.644 (76 attuali contagiati, 13.505 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.561 (13 attuali contagiati, 2.539 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.035 (6 attuali contagiati, 1.022 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.125 (8 attuali contagiati, 1.113 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.159 (17 attuali contagiati, 1.136 guariti e 6 deceduti); Comitini 322 (322 guariti); Favara 14.509 (177 attuali contagiati, 14.289 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.658 (8 attuali contagiati, 1.645 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 418 (3 attuali contagiati, 414 guariti e 1 deceduto); Licata 11.164 (68 attuali contagiati, 11.044 guariti, 52 deceduti); Lucca Sicula 538 (8 attuali contagiati, 528 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.355 (22 attuali contagiati, 4.313 guariti e 20 deceduti); Montallegro 843 (3 attuali contagiati, 832 guariti e 8 deceduti); Montevago 872 (3 attuali contagiati, 865 guariti e 4 deceduti); Naro 2.258 (7 attuali contagiati, 2.237 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.301 (23 attuali contagiati, 7.235 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.778 (37 attuali contagiati, 5.720 guariti, e 21 deceduti); Racalmuto 2.477 (10 attuali contagiati, 2.459 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.718 (27 attuali contagiati, 4.670 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.402 (9 attuali contagiati, 3.378 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.758 (28 attuali contagiati, 1.724 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.378 (18 attuali contagiati, 6.321 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.557 (11 attuali contagiati, 1.516 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.278 (9 attuali contagiati, 1.259 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.415 (26 attuali contagiati, 2.382 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 565 (4 attuali contagiati, 558 guariti e 3 deceduti); Santa Elisabetta 748 (4 attuali contagiati, 742 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.053 (16 attuali contagiati, 2.024 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.360 (18 attuali contagiati, 1.339 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.476 (127 attuali contagiati, 14.287 guariti e 62 deceduti); Siculiana 1.831 (13 attuali contagiati, 1.810 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 425 (7 attuali contagiati, 417 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.