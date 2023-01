Ecco la rassegna Ellenic books

ELLENIC MUSIC FESTIVAL, che quest’anno giunge alla terza edizione (9 e 10 agosto 2023), lancia la rassegna ELLENIC BOOKS: tre incontri “fuori stagione” di editoria musicale con gli autori di libri che hanno scritto sui generi musicali che hanno ispirato il festival. Il primo evento è fissato per sabato 28 gennaio, ore 20.30 presso l’OpenSpace Theater sito in Via Empedocle 159, con la presentazione del libro “Il giovane Hendrix. Vita e musica di Jimi Hendrix prima del mito” (Tsunami edizioni – 2022) con uno dei due autori del libro Roberto Crema, Presidente dell’Associazione Jimi Hendrix Italia e uno dei più grandi conoscitori in Europa dell’opera omnia e della vita del “Genio mancino di Seattle”. Gli altri due incontri saranno sabato 25 marzo e sabato 27 maggio, gli ospiti verranno comunicati in un secondo momento.

Tutte le presentazioni saranno moderate dal giornalista musicale Antonio Pancamo Puglia e saranno sempre accompagnate da un dj set con musica a tema. Inoltre ELLENIC MUSIC FESTIVAL mette a disposizione un FULL PASS omaggio, per la due giorni del Festival di agosto, tramite sorteggio a fine serata per chi avrà acquistato una copia del libro.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti per i soci di OpenSpace Theater, possibilità di fare la tessera in loco al prezzo di 5€ (valida per tutto il 2023) che include un drink di benvenuto (birra, vino o bevanda analcolica).

Gli eventi ELLENIC BOOKS sono curati in collaborazione con Roberto Bruccoleri, operatore culturale della città e autore del blog letterario Blasco da Mompracem.