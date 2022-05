Covid in provincia di Agrigento: un morto, e 374 nuovi positivi

Ancora un morto per Covid, a Campobello di Licata, e registrati altri 374 nuovi casi positivi, a fronte di 1.327 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 93.100 (1 marzo 2020 – 4 maggio 2022). In totale i guariti sono 83.811. Gli attuali positivi sono 8.752, di cui 8.714 in isolamento domiciliare, e 38 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 14 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 537 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 404.884 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 4 maggio 2022 sono 1.194.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 4 maggio: Agrigento 12.492 (1.194 attuali contagiati, 11.247 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 453 (46 attuali contagiati, 406 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.733 (266 attuali contagiati, 1.460 guariti e 7 deceduti); Bivona 653 (95 attuali contagiati, 557 guariti e 1 deceduto); Burgio 459 (79 attuali contagiati, 377 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 298 (11 attuali contagiati, 284 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 563 (47 attuali contagiati, 510 guariti, e 6 deceduti); Camastra 502 (42 attuali contagiati, 454 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.404 (103 attuali contagiati, 1.298 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.358 (222 attuali contagiati, 2.116 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.158 (723 attuali contagiati, 8.379 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.643 (184 attuali contagiati, 1.451 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 690 (62 attuali contagiati, 622 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 705 (61 attuali contagiati, 640 guariti e 4 deceduti); Cianciana 693 (57 attuali contagiati, 630 guariti e 6 deceduti); Comitini 198 (10 attuali contagiati, e 188 guariti); Favara 8.912 (982 attuali contagiati, 7.899 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.089 (72 attuali contagiati, 1.014 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 279 (41 attuali contagiati, 237 guariti e 1 deceduto); Licata 7.294 (824 attuali contagiati, 6.430 guariti, 40 deceduti); Lucca Sicula 303 (37 attuali contagiati, 265 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.248 (261 attuali contagiati, 1.971 guariti e 16 deceduti); Montallegro 553 (53 attuali contagiati, 493 guariti e 7 deceduti); Montevago 438 (59 attuali contagiati, 377 guariti e 2 deceduti); Naro 1.372 (111 attuali contagiati, 1.248 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.562 (241 attuali contagiati, 5.284 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.748 (345 attuali contagiati, 3.386 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.752 (147 attuali contagiati, 1.598 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.781 (293 attuali contagiati, 2.470 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.482 (118 attuali contagiati, 2.350 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.058 (87 attuali contagiati, 966 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.194 (237 attuali contagiati, 3.925 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 769 (96 attuali contagiati, 646 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 642 (122 attuali contagiati, 510 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.610 (136 attuali contagiati, 1.468 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 306 (75 attuali contagiati, 230 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 418 (43 attuali contagiati, 374 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.185 (95 attuali contagiati,1.080 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 672 (87 attuali contagiati, 582 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.429 (854 attuali contagiati, 6.529 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.193 (92 attuali contagiati, 1.094 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 259 (32 attuali contagiati, 226 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.