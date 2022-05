Il sindaco di Lampedusa e Linosa ai 160 anni di poste Italiane: “Un servizio indispensabile”

Questa mattina, 5 maggio, al centro congresso della Nuvola per le celebrazioni dei 160 anni di Poste Italiane, presenti tante figure istituzionali: da quelle di spicco come il Presidente della Repubblica Mattarella, fino ai sindaci invitati a testimoniare il rapporto con l’azienda. Ma non solo. Hanno partecipato anche postini, direttori degli uffici postali, volontari, associazioni e tante altre realtà, e alcuni di questi hanno ricevuto dei riconoscimenti per il lavoro svolto. Nel corso delle celebrazioni sono stati invitati sul palco cinque sindaci. Cinque amministratori rappresentanti della collaborazione tra azienda e istituzioni locali: tra questi Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.