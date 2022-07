Covid in provincia di Agrigento: un morto, e 262 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid a Favara, e registrati altri 262 nuovi casi positivi, a fronte di 3.448 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 121.821 (1 marzo 2020 – 18 luglio 2022). In totale i guariti sono 109.980. Gli attuali positivi sono 11.268, di cui 11.212 in isolamento domiciliare, e 56 ricoverati in ospedale. Sono 6 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 24 al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 572 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 484.234 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 18 luglio 2022 sono 1.526.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 18 luglio: Agrigento 16.725 (1.526 attuali contagiati, 15.138 guariti e 61 deceduti); Alessandria della Rocca 597 (63 attuali contagiati, 532 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.343 (248 attuali contagiati, 2.087 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.014 (105 attuali contagiati, 908 guariti e 1 deceduto); Burgio 608 (37 attuali contagiati, 568 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 352 (13 attuali contagiati, 336 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 775 (84 attuali contagiati, 685 guariti, e 6 deceduti); Camastra 595 (32 attuali contagiati, 557 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.732 (126 attuali contagiati, 1.603 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.045 (234 attuali contagiati, 2.791 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.507 (1.078 attuali contagiati, 10.370 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.245 (245 attuali contagiati, 1.991 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 911 (81 attuali contagiati, 824 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 902 (54 attuali contagiati, 844 guariti e 4 deceduti); Cianciana 944 (132 attuali contagiati, 806 guariti e 6 deceduti); Comitini 258 (12 attuali contagiati, e 246 guariti); Favara 11.551 (964 attuali contagiati, 10.553 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.376 (135 attuali contagiati, 1.237 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 330 (29 attuali contagiati, 300 guariti e 1 deceduto); Licata 9.042 (863 attuali contagiati, 8.137 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 438 (34 attuali contagiati, 403 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.304 (452 attuali contagiati, 2.836 guariti e 16 deceduti); Montallegro 726 (57 attuali contagiati, 661 guariti e 8 deceduti); Montevago 655 (67 attuali contagiati, 586 guariti e 2 deceduti); Naro 1.900 (243 attuali contagiati, 1.643 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.357 (464 attuali contagiati, 5.855 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.730 (401 attuali contagiati, 4.312 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.167 (176 attuali contagiati, 1.983 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.670 (368 attuali contagiati, 3.283 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.840 (184 attuali contagiati, 2.642 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.421 (153 attuali contagiati, 1.263 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.264 (348 attuali contagiati, 4.883 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.008 (70 attuali contagiati, 910 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 895 (77 attuali contagiati, 808 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.090 (239 attuali contagiati, 1.845 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 413 (40 attuali contagiati, 372 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 610 (71 attuali contagiati, 537 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.597 (141 attuali contagiati,1.445 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.012 (98 attuali contagiati, 911 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.416 (1.398 attuali contagiati, 9.968 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.558 (84 attuali contagiati, 1.467 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 348 (43 attuali contagiati, 304 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.