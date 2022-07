Covid in provincia di Agrigento: un morto e 247 nuovi positivi

C’è un’altra nuova vittima per Covid a Sciacca, e registrati 247 nuovi casi positivi, a fronte di 2.773 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 126.231 (1 marzo 2020 – 25 luglio 2022). In totale i guariti sono 117.889. Gli attuali positivi sono 7.929, di cui 7.889 in isolamento domiciliare, e 40 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 22 al presidio ospedaliero riberese, 13 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 583 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 497.804 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 25 luglio 2022 sono 1.135.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 25 luglio: Agrigento 17.423 (1.135 attuali contagiati, 16.225 guariti e 63 deceduti); Alessandria della Rocca 617 (39 attuali contagiati, 575 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.432 (169 attuali contagiati, 2.255 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.037 (53 attuali contagiati, 983 guariti e 1 deceduto); Burgio 622 (25 attuali contagiati, 594 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 369 (20 attuali contagiati, 346 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 793 (42 attuali contagiati, 744 guariti, e 7 deceduti); Camastra 611 (23 attuali contagiati, 582 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.782 (82 attuali contagiati, 1.697 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.123 (127 attuali contagiati, 2.976 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.892 (692 attuali contagiati, 11.141 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.295 (105 attuali contagiati, 2.181 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 931 (41 attuali contagiati, 884 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 923 (35 attuali contagiati, 884 guariti e 4 deceduti); Cianciana 975 (72 attuali contagiati, 897 guariti e 6 deceduti); Comitini 266 (12 attuali contagiati, e 254 guariti); Favara 11.984 (743 attuali contagiati, 11.207 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.441 (100 attuali contagiati, 1.336 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 347 (23 attuali contagiati, 323 guariti e 1 deceduto); Licata 9.419 (857 attuali contagiati, 8.520 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 449 (17 attuali contagiati, 431 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.447 (317 attuali contagiati, 3.114 guariti e 16 deceduti); Montallegro 752 (38 attuali contagiati, 706 guariti e 8 deceduti); Montevago 673 (39 attuali contagiati, 632 guariti e 2 deceduti); Naro 1.944 (91 attuali contagiati, 1.839 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.592 (369 attuali contagiati, 6.183 guariti e 40 deceduti); Porto Empedocle 4.925 (333 attuali contagiati, 4.575 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.272 (157 attuali contagiati, 2.107 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.833 (249 attuali contagiati, 3.565 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.900 (123 attuali contagiati, 2.763 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.464 (70 attuali contagiati, 1.389 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.435 (261 attuali contagiati, 5.139 guariti e 35 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.028 (62 attuali contagiati, 938 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 972 (94 attuali contagiati, 868 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.159 (129 attuali contagiati, 2.024 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 431 (27 attuali contagiati, 403 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 641 (47 attuali contagiati, 592 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.637 (82 attuali contagiati,1.544 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.063 (80 attuali contagiati, 980 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.811 (849 attuali contagiati, 10.910 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.612 (79 attuali contagiati, 1.526 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 359 (22 attuali contagiati, 336 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.