“Agrigento Capitale Italiana della Cultura”, il 29 luglio si presenta il logo e il gruppo di progettisti

Il progetto della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura per il prossimo 2025 continua senza sosta ed è arrivato il momento di rendere pubblico il frutto del lavoro svolto in queste settimane dagli organizzatori. Un impegno silenzioso, ma non per questo poco importante, fatto d’incontri, proposte e collaborazioni. E’ stato portato avanti dal sindaco Franco Miccichè, dal presidente del consorzio universitario “Empedocle”, Nenè Mangiacavallo, al quale è stato affidato il delicato compito di gestire questa candidatura, e dal numeroso e qualificato staff che li affianca. Per questo è stata indetta una conferenza stampa per il prossimo venerdì 29 luglio alle 10,30 nel Palazzo dei Filippini, a pochi metri dal Municipio di Agrigento. Sarà l’occasione per vedere in anteprima, il logo che accompagnerà la candidatura di Agrigento e che richiamerà il file rouge della candidatura stessa e che verrà illustrato dalla stessa autrice. Sarà presentato il gruppo di progettisti che predisporrà il dossier da inviare al ministero per i Beni Culturali e verranno date anticipazioni dagli stessi autori sul nuovo sito web e sul primo spot promozionale della candidatura.