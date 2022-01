Covid in provincia di Agrigento: un altro morto e 552 nuovi casi

Nuovo decesso per Covid, a Palma di Montechiaro, e diagnosticati altri 552 nuovi casi positivi, a fronte di 1.573 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 42.562 (1 marzo 2020 – 29 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 24.164. Gli attuali positivi sono 17.965, di cui 17.907 in isolamento domiciliare, e 58 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 4 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 23 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 432 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 223.511 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 29 gennaio 2022 sono 2.678.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 29 gennaio: Agrigento 5.226 (2.678 attuali contagiati, 2.518 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 240 (147 attuali contagiati, 92 guariti e 1 deceduto); Aragona 573 (244 attuali contagiati, 323 guariti e 6 deceduti); Bivona 185 (100 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Burgio 183 (21 attuali contagiati, 161 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 173 (33 attuali contagiati, 137 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 327 (127 attuali contagiati, 194 guariti, e 6 deceduti); Camastra 232 (88 attuali contagiati, 139 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 682 (428 attuali contagiati, 252 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.063 (461 attuali contagiati, 585 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.355 (1.883 attuali contagiati, 2.422 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 663 (230 attuali contagiati, 427 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 400 (139 attuali contagiati, 255 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 388 (48 attuali contagiati, 337 guariti e 3 deceduti); Cianciana 257 (175 attuali contagiati, 77 guariti e 5 deceduti); Comitini 112 (48 attuali contagiati, e 64 guariti); Favara 3.984 (1.989 attuali contagiati, 1.969 guariti e 26 deceduti); Grotte 481 (254 attuali contagiati, 224 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 147 (61 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Licata 3.510 (1.077 attuali contagiati, 2.403 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 144 (15 attuali contagiati, e 129 guariti); Menfi 752 (307 attuali contagiati, 434 guariti e 11 deceduti); Montallegro 234 ( 16 attuali contagiati, 212 guariti e 6 deceduti); Montevago 157 (40 attuali contagiati, 115 guariti e 2 deceduti); Naro 632 (224 attuali contagiati, 396 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.884 (1.491 attuali contagiati, 1.365 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.675 (756 attuali contagiati, 904 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 768 (283 attuali contagiati, 479 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.325 (608 attuali contagiati, 701 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.272 (461 attuali contagiati, 800 guariti, 11 deceduti); Realmonte 456 (236 attuali contagiati, 217 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.455 (230 attuali contagiati, 2.199 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (77 attuali contagiati, 348 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 206 (40 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 739 (460 attuali contagiati, 275 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 89 (27 attuali contagiati, e 62 guariti); Santa Elisabetta 136 (48 attuali contagiati, 87 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 609 (253 attuali contagiati, 346 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 321 (235 attuali contagiati, 83 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.887 (1.609 attuali contagiati, 1.244 guariti e 34 deceduti); Siculiana 632 (278 attuali contagiati, 348 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (9 attuali contagiati, 78 guariti e 1 deceduto).

Sono 39 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.