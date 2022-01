Ravanusa: è morto l’ex sindaco Giuseppe Bonaventura

E’ morto l’ex sindaco di Ravanusa, Giuseppe Bonaventura. Aveva 86 anni e lascia la moglie, Santina ed il figlio Peppino. Bonaventura, che per molti anni è stato il cancelliere della Pretura di Ravanusa, è stato due volte sindaco della città: la prima volta dal 1975 al 1977 quando da esponente della Democrazia cristiana era stato indicato dall’onorevole Salvatore Lauricella che aveva avviato il sodalizio politico Dc – Partito socialista. Allora ad eleggere il sindaco era il Consiglio comunale. E poi dal 2001 al 2007 da esponente di una lista civica: “Solo per Ravanusa”. In quegli anni aveva voluto accanto a se’, come vice sindaco, Rosario Miceli (poi divenuto presidente della Dedalo ambiente) ed insieme avevano avviato importanti progetti per la città. Tra le iniziative portate avanti da Bonaventura e Miceli la ripavimentazione del Corso della Repubblica e la gestione in house del servizio di illuminazione cittadina, che era stato “tolto” ad una società privata con un costo di 40 milioni delle vecchie lire al mese. “L’avvocato Bonaventura – dice Rosario Miceli – è stato un grande uomo ed un ottimo sindaco. Ha servito la sua città guardando agli interessi collettivi. E’ giusto che la città gli renda merito”. Ancora non è stata stabilita la data dei funerali.