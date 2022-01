Covid, 440 nuovi casi. Gli attuali positivi ad Agrigento sono 2.622

Nelle ultime ore nessun nuovo decesso per Covid, ma accertati altri 440 nuovi casi positivi, a fronte di 2.417 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 42.010 (1 marzo 2020 – 28 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 24.111. Gli attuali positivi sono 17.467, di cui 17.407 in isolamento domiciliare, e 60 ricoverati in ospedale. Salgono a 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 4 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 23 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 431 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 223.511 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 28 gennaio 2022 sono 2.622.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 28 gennaio: Agrigento 5.157 (2.622 attuali contagiati, 2.505 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 237 (144 attuali contagiati, 92 guariti e 1 deceduto); Aragona 565 (241 attuali contagiati, 318 guariti e 6 deceduti); Bivona 183 (98 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Burgio 182 (20 attuali contagiati, 161 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 166 (27 attuali contagiati, 136 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 324 (124 attuali contagiati, 194 guariti, e 6 deceduti); Camastra 230 (86 attuali contagiati, 139 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 662 (408 attuali contagiati, 252 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.051 (453 attuali contagiati, 581 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.302 (1.832 attuali contagiati, 2.420 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 660 (227 attuali contagiati, 427 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 400 (139 attuali contagiati, 255 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 386 (46 attuali contagiati, 337 guariti e 3 deceduti); Cianciana 255 (173 attuali contagiati, 77 guariti e 5 deceduti); Comitini 110 (46 attuali contagiati, e 64 guariti); Favara 3.938 (1.949 attuali contagiati, 1.963 guariti e 26 deceduti); Grotte 470 (244 attuali contagiati, 223 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 145 (59 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Licata 3.439 (1.009 attuali contagiati, 2.400 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 142 (13 attuali contagiati, e 129 guariti); Menfi 746 (301 attuali contagiati, 434 guariti e 11 deceduti); Montallegro 234 ( 16 attuali contagiati, 212 guariti e 6 deceduti); Montevago 157 (40 attuali contagiati, 115 guariti e 2 deceduti); Naro 622 (216 attuali contagiati, 394 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.857 (1.466 attuali contagiati, 1.364 guariti e 27 deceduti); Porto Empedocle 1.668 (751 attuali contagiati, 902 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 754 (270 attuali contagiati, 478 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.309 (592 attuali contagiati, 701 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.247 (437 attuali contagiati, 799 guariti, 11 deceduti); Realmonte 452 (232 attuali contagiati, 217 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.442 (218 attuali contagiati, 2.198 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (79 attuali contagiati, 346 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 206 (40 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 709 (430 attuali contagiati, 275 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 85 (23 attuali contagiati, e 62 guariti); Santa Elisabetta 134 (46 attuali contagiati, 87 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 605 (254 attuali contagiati, 341 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 320 (234 attuali contagiati, 83 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.821 (1.546 attuali contagiati, 1.241 guariti e 34 deceduti); Siculiana 630 (276 attuali contagiati, 348 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (9 attuali contagiati, 78 guariti e 1 deceduto).

Sono 39 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.