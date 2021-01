Covid in provincia di Agrigento, torna a salire il contagio: 54 nuovi casi e una vittima

Torna a crescere il contagio in provincia di Agrigento. Nelle ultime 24 ore registrati 54 nuovi casi positivi, altri 2 ricoverati, 46 guariti, e una persona deceduta, a Menfi. Sono i dati di maggior rilievo del consueto bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 4.619 (1 marzo 2020 – 19 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 844, di cui 43 ricoverati (33 in ospedale, 5 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), 3.514 guariti. I deceduti sono 118. I soggetti ricoverati si trovano: 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 1 Sciacca hotel Covid, 3 Ribera hotel Covid, e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Tornano 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 45.801 tamponi.

Situazione ad Agrigento. Sono 197 oggi i positivi totali ad Agrigento. “Mi piacerebbe dire che la situazione dei contagi sta migliorando, ma in effetti la situazione non è proprio così. Ci sono infatti 11 guariti che nel conteggio totale fanno abbassare il dato dei positivi. Ma in realtà oggi si registrano 10 contagiati in più rispetto a ieri. Sette di questi sono ricoverati in ospedale (due in rianimazione e 5 in degenza ordinaria) e uno si trova in Hotel Covid. In trattamento domiciliare ve ne sono quindi 189. Numeri ancora abbastanza alti, quindi, per poter abbassare la guardia. Evidentemente qualcuno non usa le precauzioni anti- covid imposte. Per questo dobbiamo continuare a stare tutti molto attenti. Il virus circola ancora in città e noi dobbiamo proteggerci. Io lo sto facendo e lo sto chiedendo a voi, nell’interesse di tutti”, dice il sindaco Franco Miccichè.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 526 (197 attuali contagiati, 318 guariti e 11 deceduti); Alessandria della Rocca 14 (4 attuali contagiati e 10 guariti); Aragona 127 (6 attuali contagiati, 118 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (5 attuali contagiati e 3 guariti); Calamonaci 2 (1 attuale contagiato e 1 guarito); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 46 (2 attuali contagiati, 42 guariti, 2 deceduti); Cammarata 31 (3 attuali contagiati e 28 guariti); Campobello di Licata 184 (15 attuali contagiati, 161 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 544 (43 attuali contagiati, 489 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 73 (2 attuali contagiati, 69 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 24 ( 4 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 21 (3 attuali contagiati e 18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 282 (72 attuali contagiati, 206 guariti e 4 deceduti); Grotte 83 (13 contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 27 (8 attuali contagiati e 19 guariti); Licata 324 (92 attuali contagiati, 226 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 140 ( 38 attuali contagiati, 96 guariti e 6 deceduti); Montallegro 20 (9 attuali contagiati e 11 guariti); Montevago 46 (9 attuali contagiati, 36 guariti e 1 deceduto); Naro 82 ( 3 attuali contagiati , 78 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 228 (23 attuali contagiati, 201 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 154 (35 attuali contagiati, 201 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 60 (1 attuale contagiato e 59 guariti); Raffadali 110 (31 attuali contagiati, 77 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 282 ( 127 attuali contagiati, 152 guariti, 3 deceduti); Realmonte 48 (9 attuali contagiati, e 39 guariti); Ribera 207 (46 attuali contagiati, 156 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 205 (16 attuali contagiati, 169 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (4 attuali contagiati, 72 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 45 ( 8 attuali contagiati, 36 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 25 (3 attuali contagiati, 21 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 140 (24 attuali contagiati, 113 guariti e 3 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 334 (31 attuali contagiati, 293 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).