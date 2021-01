Covid ad Agrigento, 11 guariti e 10 nuovi contagi. Micciche’: “numeri ancora alti”

Sono 197 oggi i positivi totali ad Agrigento. “ Mi piacerebbe dire che la situazione dei contagi sta migliorando-dice il sindaco, Franco Micciche’- ma in effetti la situazione non è proprio così. Ci sono infatti 11 guariti che nel conteggio totale fanno abbassare il dato dei positivi. Ma in realtà oggi si registrano 10 contagiati in più rispetto a ieri. Sette di questi sono ricoverati in ospedale (Due in rianimazione e 5 in degenza ordinaria) e uno si trova in Hotel Covid. In trattamento domiciliare ve ne sono quindi 189. Numeri ancora abbastanza alti, quindi, per poter abbassare la guardia. Nonostante i tanti guariti, ogni giorno si continuano a registrare tanti nuovi contagiati. Evidentemente qualcuno non usa le precauzioni anti- covid imposte. Per questo dobbiamo continuare a stare tutti molto attenti. Il virus circola ancora in città e noi dobbiamo proteggerci. Io lo sto facendo e lo sto chiedendo a voi, nell’interesse di tutti”