Covid in provincia di Agrigento: “solo” 22 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, e registrati “solo” 22 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 542 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 137.980 (1 marzo 2020 – 19 settembre 2022). In totale i guariti sono 136.877. Gli attuali positivi sono 475, di cui 463 in isolamento domiciliare, e 12 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 8 al presidio ospedaliero riberese, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 628 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 538.015 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 19 settembre 2022 sono 74.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 19 settembre: Agrigento 19.082 (74 attuali contagiati, 18.935 guariti e 73 deceduti); Alessandria della Rocca 692 (3 attuali contagiati, 686 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.624 (11 attuali contagiati, 2.605 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.160 (3 attuali contagiati, 1.156 guariti e 1 deceduto); Burgio 695 (1 attuale contagiato, 691 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 412 (409 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 895 (7 attuali contagiati, 881 guariti, e 7 deceduti); Camastra 663 (2 attuali contagiati, 655 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.861 (2 attuali contagiati, 1.856 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.375 (13 attuali contagiati, 3.342 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.724 (41 attuali contagiati, 12.621 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.421 (4 attuali contagiati, 2.408 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 985 (3 attuali contagiati, 975 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.065 (1 attuale contagiato, 1.060 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.087 (3 attuali contagiati, 1.078 guariti e 6 deceduti); Comitini 300 (2 attuali contagiati, e 298 guariti); Favara 13.066 (62 attuali contagiati, 12.966 guariti e 38 deceduti); Grotte 1.529 (2 attuali contagiati, 1.522 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 391 (390 guariti e 1 deceduto); Licata 10.475 (48 attuali contagiati, 10.378 guariti, 49 deceduti); Lucca Sicula 496 (2 attuali contagiati, 492 guariti, 2 deceduti); Menfi 3.864 (13 attuali contagiati, 3.834 guariti e 17 deceduti); Montallegro 812 (3 attuali contagiati, 801 guariti e 8 deceduti); Montevago 756 (3 attuali contagiati, 751 guariti e 2 deceduti); Naro 2.104 (12 attuali contagiati, 2.078 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.063 (23 attuali contagiati, 6.998 guariti e 42 deceduti); Porto Empedocle 5.384 (14 attuali contagiati, 5.351 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.377 (4 attuali contagiati, 2.365 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.284 (22 attuali contagiati, 4.242 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.235 (7 attuali contagiati, 3.213 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.604 (4 attuali contagiati, 1.595 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.920 (11 attuali contagiati, 5.872 guariti e 37 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.320 (12 attuali contagiati, 1.279 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.182 (3 attuali contagiati, 1.169 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.257 (3 attuali contagiati, 2.247 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 496 (1 attuale contagiato, 494 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 701 (699 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.807 (8 attuali contagiati, 1.786 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.210 (1 attuale contagiato, 1.206 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.939 (44 attuali contagiati, 12.838 guariti e 57 deceduti); Siculiana 1.729 (2 attuali contagiati, 1.719 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 388 (1 attuale contagiato, 386 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.