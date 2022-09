Pluripiano, eventi, mercati di Natale: Abba incontra il sindaco Micciché

Grazie all’ interessamento del Presidente della V Commissione Turismo, Carmelo Cantone, si è svolto al Comune di Agrigento un confronto tra il Sindaco Franco Miccichè e l’ABBA, Associazione B&B di Agrigento. Il tema principale dell’incontro verteva sulla richiesta di immediata riapertura del parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni, la cui chiusura sta provocando grandissimi disagi e danni economici ai residenti, alle attività commerciali e soprattutto alle strutture ricettive. Il Presidente ABBA, Leonardo Urso, che ha guidato una folta delegazione di Soci, ha spiegato come “questo parcheggio rappresenta un’area di servizio fondamentale per i residenti, per chi frequenta i negozi della Via Atenea e per tutte le nostre strutture ricettive del centro storico; il turista di oggi la prima cosa che ci chiede al momento della prenotazione è se abbiamo un parcheggio”. Il Sindaco, pur comprendendo gli attuali gravi fastidi cui tutti siamo sottoposti, ha chiaramente detto che “la problematica non è ne di facile ne di immediata risoluzione; bisogna infatti riverificare l’agibilità e la sicurezza della struttura, problematiche antecedenti all’incendio stesso; spero che nell’arco di 15/20 giorni possiamo restituire la struttura alla città ed ai suoi cittadini”. E visto che Agrigento è ancora piena di turisti, per “tamponare” il problema, i Dirigenti ABBA, hanno proposto alcune soluzioni tampone, che il Sindaco ha valutato positivamente, adoperandosi all’stante per renderle praticabili. L’occasione è stata comunque utile per evidenziare anche i “soliti” problemi della nostra città, primo fra tutti la pulizia. L’ABBA ha anche chiesto all’Amministrazione Comunale la destagionalizzazione degli eventi (non solo ad agosto), e soprattutto la programmazione in tempo utile (mercatini di Natale).

Nella foto da sinistra a destra: FRANCESCO FOTI, GIUSEPPE BOSCO, ANNA CONTINO, MASSIMILIANO PALMAS,LEONARDO URSO, FRANCESCO MICCICHE’ e CARMELO CANTONE.