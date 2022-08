Agrigento: in Via Acrone nasce il TrillyCafè di Jessica Catania

TrillyCafè è il nuovo punto di riferimento per gli amanti del caffè, della buona colazione e del pranzo veloce.

TrillyCafè si trova ad Agrigento, in Via Acrone 6, dietro gli uffici dell’Inail.

Il locale nasce per volontà di Jessica Catania, una giovane imprenditrice di 29 anni e con le idee molto chiare: “ Guardo al futuro. Non solo al mio, ma anche a quello della Città. Mi piace l’idea di rivitalizzare questa zona di Agrigento dove sorgono diversi uffici pubblici e scuole, e che vanta un insediamento urbano abbastanza importante. Questa attività potrebbe essere un nuovo punto di aggregazione e di socializzazione per i residente del quartiere”.

Jessica, che ci accoglie con un bel sorriso, ha alle spalle una solida esperienza nel settore della ristorazione: “ E’ da dieci anni che lavoro nel settore. Adesso ho deciso di investire su di me e sul mio futuro”, afferma con forza.

Tra le sue specialità, oltre agli invitanti e fragranti cornetti e ad una buona scelta di tavola calda, troviamo gli americanissimi pancake, ma quelli proteici, che: “ Sono adatti agli intolleranti al lattosio, al glutine e ricchi di proteine. Insomma sono una valida alternativa al classico cornetto”, spiega .

Oltre alla colazione, punto di forza del TrillyCafè è la pausa pranzo con le classiche insalatone, i panini farciti e, prossimamente, anche con una buona offerta di piatti freddi, come per esempio la pasta”.

Insomma, una giovane imprenditrice determinata, con la testa sulle spalle, com tanta passione, ma anche con una buona dose di prudenza: “ Voglio essere cauta nelle mie scelte, per capire meglio qual è la richiesta della clientela”, sottolinea.

Infine, una piccola curiosità: Trilly, tiene a sottolineare l’imprenditrice, è il nome della sua cagnolina.

Appuntamento allora al TrillyCafè per provare anche il caffè che con fierezza ci dice: “Sono orgogliosa della mia miscela che è un giusto equilibrio tra Arabico e Robusto”, conclude Jessica Catania.