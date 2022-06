Covid in provincia di Agrigento, registrati altri 810 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 810 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 1.269 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 106.166 (1 marzo 2020 – 28 giugno 2022). In totale i guariti sono 101.815. Gli attuali positivi sono 3.786, di cui 3.759 in isolamento domiciliare, e 27 ricoverati in ospedale. Un solo paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 25 al presidio ospedaliero riberese, e uno all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 565 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 446.858 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 28 giugno 2022 sono 637.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 28 giugno: Agrigento 14.615 (637 attuali contagiati, 13.919 guariti e 59 deceduti); Alessandria della Rocca 512 (9 attuali contagiati, 501 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.023 (101 attuali contagiati, 1.914 guariti e 8 deceduti); Bivona 871 (45 attuali contagiati, 825 guariti e 1 deceduto); Burgio 543 (3 attuali contagiati, 537 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 328 (5 attuali contagiati, 320 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 637 (27 attuali contagiati, 604 guariti, e 6 deceduti); Camastra 551 (6 attuali contagiati, 539 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.536 (38 attuali contagiati, 1.495 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.705 (138 attuali contagiati, 2.547 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.102 (270 attuali contagiati, 9.774 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.849 (42 attuali contagiati, 1.798 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 762 (42 attuali contagiati, 714 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 800 (40 attuali contagiati, 756 guariti e 4 deceduti); Cianciana 779 (18 attuali contagiati, 755 guariti e 6 deceduti); Comitini 240 (11 attuali contagiati, e 229 guariti); Favara 10.239 (400 attuali contagiati, 9.808 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.201 (32 attuali contagiati, 1.165 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 295 (5 attuali contagiati, 289 guariti e 1 deceduto); Licata 7.962 (217 attuali contagiati, 7.703 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 354 (6 attuali contagiati, 347 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.673 (137 attuali contagiati, 2.520 guariti e 16 deceduti); Montallegro 621 (14 attuali contagiati, 599 guariti e 8 deceduti); Montevago 551 (34 attuali contagiati, 515 guariti e 2 deceduti); Naro 1.556 (87 attuali contagiati, 1.455 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 5.784 (73 attuali contagiati, 5.673 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.223 (123 attuali contagiati, 4.083 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.928 (72 attuali contagiati, 1.848 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.178 (100 attuali contagiati, 3.059 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.605 (26 attuali contagiati, 2.565 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.221 (47 attuali contagiati, 1.169 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.655 (88 attuali contagiati, 4.534 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 932 (42 attuali contagiati, 862 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 796 (35 attuali contagiati, 751 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.748 (46 attuali contagiati, 1.696 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 364 (30 attuali contagiati, 333 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 489 (24 attuali contagiati, 463 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.399 (70 attuali contagiati,1.318 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 907 (57 attuali contagiati, 847 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.383 (551 attuali contagiati, 8.783 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.421 (36 attuali contagiati, 1.378 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 278 (2 attuali contagiati, 275 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.