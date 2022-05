Covid in provincia di Agrigento, registrati altri 126 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima per Covid, ma registrati altri 126 nuovi casi positivi, a fronte di 1.641 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 96.546 (1 marzo 2020 – 16 maggio 2022). In totale i guariti sono 88.342. Gli attuali positivi sono 7.658, di cui 7.626 in isolamento domiciliare, e 32 ricoverati in ospedale. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 18 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 546 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 415.178 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 16 maggio 2022 sono 1.020.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 16 maggio: Agrigento 12.942 (1.020 attuali contagiati, 11.868 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 473 (43 attuali contagiati, 429 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.789 (202 attuali contagiati, 1.579 guariti e 8 deceduti); Bivona 745 (124 attuali contagiati, 620 guariti e 1 deceduto); Burgio 518 (56 attuali contagiati, 459 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 309 (10 attuali contagiati, 296 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 582 (26 attuali contagiati, 550 guariti, e 6 deceduti); Camastra 516 (33 attuali contagiati, 477 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.433 (86 attuali contagiati, 1.344 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.433 (185 attuali contagiati, 2.228 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.399 (752 attuali contagiati, 8.590 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.719 (184 attuali contagiati, 1.527 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 703 (41 attuali contagiati, 656 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 737 (51 attuali contagiati, 682 guariti e 4 deceduti); Cianciana 719 (58 attuali contagiati, 655 guariti e 6 deceduti); Comitini 202 (10 attuali contagiati, e 192 guariti); Favara 9.276 (941 attuali contagiati, 8.304 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.125 (80 attuali contagiati, 1.042 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (31 attuali contagiati, 253 guariti e 1 deceduto); Licata 7.479 (675 attuali contagiati, 6.763 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 335 (29 attuali contagiati, 305 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.368 (182 attuali contagiati, 2.170 guariti e 16 deceduti); Montallegro 581 (47 attuali contagiati, 527 guariti e 7 deceduti); Montevago 457 (35 attuali contagiati, 420 guariti e 2 deceduti); Naro 1.414 (95 attuali contagiati, 1.306 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.598 (206 attuali contagiati, 5.355 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.844 (313 attuali contagiati, 3.514 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.801 (117 attuali contagiati, 1.677 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.893 (268 attuali contagiati, 2.607 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.526 (134 attuali contagiati, 2.378 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.084 (82 attuali contagiati, 997 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.370 (184 attuali contagiati, 4.153 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 820 (65 attuali contagiati, 727 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 683 (107 attuali contagiati, 566 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.644 (121 attuali contagiati, 1.517 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 318 (50 attuali contagiati, 267 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 437 (46 attuali contagiati, 390 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.226 (79 attuali contagiati,1.136 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 739 (93 attuali contagiati, 643 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.894 (610 attuali contagiati, 7.238 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.315 (172 attuali contagiati, 1.136 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 265 (15 attuali contagiati, 249 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.