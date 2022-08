Covid in provincia di Agrigento: registrati 229 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma accertati 229 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 865 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 132.963 (1 marzo 2020 – 10 agosto 2022). In totale i guariti sono 129.408. Gli attuali positivi sono 2.957, di cui 2.934 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 14 al presidio ospedaliero riberese, 7 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 597 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 516.525 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 10 agosto 2022 sono 470.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 10 agosto: Agrigento 18.400 (470 attuali contagiati, 17.866 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 672 (30 attuali contagiati, 639 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.531 (45 attuali contagiati, 2.478 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.102 (33 attuali contagiati, 1.068 guariti e 1 deceduto); Burgio 670 (12 attuali contagiati, 655 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 385 (6 attuali contagiati, 376 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 847 (33 attuali contagiati, 807 guariti, e 7 deceduti); Camastra 639 (13 attuali contagiati, 620 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.833 (19 attuali contagiati, 1.811 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.238 (39 attuali contagiati, 3.179 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.342 (196 attuali contagiati, 12.085 guariti e 61 deceduti); Casteltermini 2.369 (39 attuali contagiati, 2.321 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 964 (13 attuali contagiati, 945 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.000 (40 attuali contagiati, 956 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.032 (25 attuali contagiati, 1.001 guariti e 6 deceduti); Comitini 282 (6 attuali contagiati, e 276 guariti); Favara 12.595 (210 attuali contagiati, 12.351 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.503 (21 attuali contagiati, 1.477 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 376 (17 attuali contagiati, 358 guariti e 1 deceduto); Licata 10.057 (367 attuali contagiati, 9.644 guariti, 46 deceduti); Lucca Sicula 475 (15 attuali contagiati, 459 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.654 (90 attuali contagiati, 3.547 guariti e 17 deceduti); Montallegro 774 (2 attuali contagiati, 764 guariti e 8 deceduti); Montevago 727 (21 attuali contagiati, 704 guariti e 2 deceduti); Naro 2.048 (30 attuali contagiati, 2.004 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.827 (116 attuali contagiati, 6.670 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.230 (124 attuali contagiati, 5.088 guariti, e 18 deceduti); Racalmuto 2.337 (30 attuali contagiati, 2.299 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.104 (134 attuali contagiati, 3.950 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.092 (100 attuali contagiati, 2.978 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.543 (47 attuali contagiati, 1.491 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.688 (104 attuali contagiati, 5.548 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.226 (34 attuali contagiati, 1.164 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.078 (56 attuali contagiati, 1.012 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.222 (16 attuali contagiati, 2.199 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 478 (15 attuali contagiati, 462 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 686 (21 attuali contagiati, 663 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.734 (39 attuali contagiati, 1.684 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.135 (41 attuali contagiati, 1.091 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.446 (247 attuali contagiati, 12.146 guariti e 53 deceduti); Siculiana 1.692 (40 attuali contagiati, 1.645 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 380 (2 attuali contagiati, 377 guariti e 1 deceduto).

C’è un solo migrante attualmente positivo al Covid in una struttura di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.