Akragas, ingaggiato l’esterno offensivo Mohamed Mansour

Nuovo colpo di mercato in casa Akragas: arriva il calciatore Mohamed Mansour, classe 1995, nella scorsa stagione alla Casertana in Serie D. Nato nel napoletano, a Villaricca nel 1995, Mansour è un’ala sinistra adattabile in tutti i ruoli del fronte offensivo. Due stagioni fa, ha vestito in Serie C la maglia del Bisceglie, collezionando 5 reti in 31 gare del Girone C di Serie C, più due apparizioni nei play out poi persi dai pugliesi contro la Paganese. In carriera ha indossato le maglie di Turris, Francavilla, Gragnano, Afragolese ed Ancona.

Mansour, che ha origine marocchine, ieri pomeriggio ha assistito all’allenamento congiunto tra l’Akragas e il Canicattì, ed è rimasto particolarmente colpito dalla serietà e professionalità dell’ambiente akragantino e dal calore e passione della tifoseria. Il nuovo acquisto dell’Akragas ha posato anche con i tifosi che lo hanno subito accolto con entusiasmo. Stamattina è stato sottoscritto il tesseramento e Mansour è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Akragas a disposizione di mister Terranova e del suo staff. È senza dubbio uno straordinario colpo di mercato della Società del Presidente Giuseppe Deni che arricchisce ulteriormente l’organico in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza. Mansour aveva tantissime richieste di mercato, anche di Società di categoria superiore, ma ha accettato e sposato in pieno il progetto sportivo del Club biancoazzurro per riportare l’Akragas nel calcio professionistico.