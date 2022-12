Covid in provincia di Agrigento: registrati 223 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati 223 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 767 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento dei giorni 7 e 8 dicembre. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 144.777 (1 marzo 2020 – 8 dicembre 2022). In totale i guariti sono 143.204. Gli attuali positivi sono 920, di cui 904 in isolamento domiciliare, e 16 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 al presidio ospedaliero riberese, 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 653 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 571.295 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 8 dicembre 2022 sono 131.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 8 dicembre: Agrigento 20.270 (131 attuali contagiati, 20.061 guariti e 78 deceduti); Alessandria della Rocca 735 (1 attuale contagiato, 731 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.805 (21 attuali contagiati, 2.774 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.234 (10 attuali contagiati, 1.223 guariti e 1 deceduto); Burgio 719 (1 attuale contagiato, 715 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 428 (3 attuali contagiati, 422 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 920 (3 attuali contagiati, 909 guariti, e 8 deceduti); Camastra 692 (686 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.933 (4 attuali contagiati, 1.926 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.532 (25 attuali contagiati, 3.487 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.260 (93 attuali contagiati, 13.105 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.502 (14 attuali contagiati, 2.479 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.003 (3 attuali contagiati, 993 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.095 (3 attuali contagiati, 1.088 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.116 (1.110 guariti e 6 deceduti); Comitini 315 (1 attuale contagiato, 314 guariti); Favara 13.808 (130 attuali contagiati, 13.638 guariti e 40 deceduti); Grotte 1.608 (15 attuali contagiati, 1.588 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 405 (404 guariti e 1 deceduto); Licata 10.858 (64 attuali contagiati, 10.743 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 518 (1 attuale contagiato, 515 guariti, 2 deceduti); Menfi 4.205 (37 attuali contagiati, 4.149 guariti e 19 deceduti); Montallegro 824 (1 attuale contagiato, 815 guariti e 8 deceduti); Montevago 818 (11 attuali contagiati, 803 guariti e 4 deceduti); Naro 2.192 (11 attuali contagiati, 2.167 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.196 (13 attuali contagiati, 7.140 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.620 (24 attuali contagiati, 5.577 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.438 (7 attuali contagiati, 2.423 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.546 (21 attuali contagiati, 4.504 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.339 (15 attuali contagiati, 3.309 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.677 (10 attuali contagiati, 1.661 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.188 (34 attuali contagiati, 6.116 guariti e 38 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.471 (19 attuali contagiati, 1.422 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.247 (5 attuali contagiati, 1.232 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.350 (4 attuali contagiati, 2.339 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 548 (2 attuali contagiati, 544 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 728 (4 attuali contagiati, 722 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.938 (18 attuali contagiati, 1.907 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.276 (13 attuali contagiati, 1.260 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.721 (145 attuali contagiati, 13.516 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.752 (3 attuali contagiati, 1.741 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 397 (396 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.