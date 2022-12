Covid in provincia di Agrigento: registrati 116 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri in ospedale

Nessuna nuova vittima, ma registrati 116 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 613 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 145.557 (1 marzo 2020 – 14 dicembre 2022). In totale i guariti sono 143.936. Gli attuali positivi sono 967, di cui 946 in isolamento domiciliare, e 21 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 6 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 654 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 574.741 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 14 dicembre 2022 sono 128.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 14 dicembre: Agrigento 20.382 (128 attuali contagiati, 20.176 guariti e 78 deceduti); Alessandria della Rocca 738 (4 attuali contagiati, 731 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.816 (16 attuali contagiati, 2.790 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.242 (10 attuali contagiati, 1.231 guariti e 1 deceduto); Burgio 721 (2 attuali contagiati, 716 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 429 (2 attuali contagiati, 424 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 933 (16 attuali contagiati, 909 guariti, e 8 deceduti); Camastra 694 (2 attuali contagiati, 686 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.937 (7 attuali contagiati, 1.927 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.544 (17 attuali contagiati, 3.507 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.344 (104 attuali contagiati, 13.178 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.506 (11 attuali contagiati, 2.486 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.007 (4 attuali contagiati, 996 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.098 (3 attuali contagiati, 1.091 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.116 (1.110 guariti e 6 deceduti); Comitini 320 (6 attuali contagiati, 314 guariti); Favara 13.912 (124 attuali contagiati, 13.748 guariti e 40 deceduti); Grotte 1.627 (19 attuali contagiati, 1.603 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 406 (1 attuale contagiato, 404 guariti e 1 deceduto); Licata 10.919 (94 attuali contagiati, 10.774 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 519 (2 attuali contagiati, 515 guariti, 2 deceduti); Menfi 4.218 (24 attuali contagiati, 4.175 guariti e 19 deceduti); Montallegro 829 (6 attuali contagiati, 815 guariti e 8 deceduti); Montevago 823 (7 attuali contagiati, 812 guariti e 4 deceduti); Naro 2.206 (16 attuali contagiati, 2.176 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.214 (21 attuali contagiati, 7.150 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.640 (21 attuali contagiati, 5.600 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.444 (7 attuali contagiati, 2.429 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.568 (24 attuali contagiati, 4.523 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.347 (11 attuali contagiati, 3.321 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.681 (8 attuali contagiati, 1.668 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.228 (41 attuali contagiati, 6.148 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.477 (9 attuali contagiati, 1.438 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.251 (5 attuali contagiati, 1.236 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.354 (5 attuali contagiati, 2.342 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 549 (1 attuale contagiato, 546 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 731 (2 attuali contagiati, 727 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.955 (19 attuali contagiati, 1.923 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.281 (6 attuali contagiati, 1.272 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.847 (155 attuali contagiati, 13.632 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.753 (3 attuali contagiati, 1.742 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 401 (4 attuali contagiati, 396 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.