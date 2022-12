“Destinazione Agrigento”: è Natale anche sulle spiagge di San Leone

La magica atmosfera natalizia ad Agrigento , per il secondo anno, si estende fino al mare, sulle spiagge frequentate anche nel periodo invernale, meta preferita soprattutto dai giovani. Oggi, al tramonto, la tanto attesa accensione degli alberi di Natale a San Leone. Continua il programma degli eventi natalizi “Destinazione Agrigento”. Ieri pomeriggio, nei quartieri del centro storico, musicisti hanno allietato allietare li spettatori con suoni e canti della tradizione natalizia. Oggi, 15 dicembre, il concerto dei “Ventunovu” che si esibiranno alla Basilica dell’Immacolata, alle 19. Sono nel frattempo in corso i lavori di allestimento del Villaggio di Natale nella Villa Bonfiglio di Agrigento, che sarà visitabile da venerdì 16 dicembre, dalle 17. Il calendario completo degli eventi è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store. La rassegna natalizia “Destinazione Agrigento” è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi, e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.