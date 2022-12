Cgil, Damiano Dimino è il nuovo segretario della Flc

L’assemblea provinciale del sindacato, alla presenza del segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi e del segretario regionale della FLC (federazione lavoratori della conoscenza) Adriano Rizza, ha eletto il nuovo segretario provinciale della federazione : si tratta di Damiano Dimino . Eletta anche la nuova segreteria provinciale composta da Maria Concetta Barba, Giuseppe Gueli, Maria Luisa Marotta e Rossella De Marco. Il nuovo segretario sostituisce l’uscente Gaetano Bonvissuto che ha guidato la categoria per due mandati al quale il nuovo segretario e tutta l’assemblea hanno tributato i più calorosi ringraziamenti per il lavoro svolto.“La scuola spesso viene utilizzata dalla politica per fare cassa questo atteggiamento ha creato seri problemi per il mantenimento della qualità della scuola italiana – ha detto il neo segretario generale Di Mino – così come non ci piace il progetto dell’attuale governo sulla autonomia differenziata siamo già scesi in piazza per contrastarla e siamo pronti ad attuare tutte le iniziative opportune per non fare andare in porto questo progetto”.