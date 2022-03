Covid in provincia di Agrigento, altri 776 nuovi positivi

Diagnosticati altri 776 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 2.928 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 75.190 (1 marzo 2020 – 25 marzo 2022). In totale i guariti sono 59.478. Gli attuali positivi salgono a 15.213, di cui 15.166 in isolamento domiciliare, e 47 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 26 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 500 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 342.119 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 25 marzo 2022 sono 2.184.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 25 marzo: Agrigento 9.895 (2.184 attuali contagiati, 7.667 guariti e 44 deceduti); Alessandria della Rocca 376 (88 attuali contagiati, 287 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.193 (312 attuali contagiati, 875 guariti e 6 deceduti); Bivona 444 (116 attuali contagiati, 327 guariti e 1 deceduto); Burgio 266 (19 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduto); Calamonaci 246 (11 attuali contagiati, 232 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 433 (34 attuali contagiati, 393 guariti, e 6 deceduti); Camastra 412 (77 attuali contagiati, 330 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.216 (175 attuali contagiati, 1.039 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.984 (394 attuali contagiati, 1.572 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.953 (1.719 attuali contagiati, 6.179 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.305 (262 attuali contagiati, 1.037 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 561 (119 attuali contagiati, 436 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 550 (74 attuali contagiati, 472 guariti e 4 deceduti); Cianciana 545 (174 attuali contagiati, 365 guariti e 6 deceduti); Comitini 163 (37 attuali contagiati, e 126 guariti); Favara 7.114 (1.706 attuali contagiati, 5.377 guariti e 31 deceduti); Grotte 921 (202 attuali contagiati, 716 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 211 (33 attuali contagiati, 177 guariti e 1 deceduto); Licata 6.094 (850 attuali contagiati, 5.206 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 187 (28 attuali contagiati, 158 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.653 (483 attuali contagiati, 1.157 guariti e 13 deceduti); Montallegro 409 ( 70 attuali contagiati, 333 guariti e 6 deceduti); Montevago 276 (57 attuali contagiati, 217 guariti e 2 deceduti); Naro 1.138 (210 attuali contagiati, 916 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.986 (1.041 attuali contagiati, 3.911 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.168 (826 attuali contagiati, 2.326 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.397 (272 attuali contagiati, 1.120 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.262 (442 attuali contagiati, 1.802 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.274 (390 attuali contagiati, 1.870 guariti, 14 deceduti); Realmonte 825 (216 attuali contagiati, 605 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.572 (360 attuali contagiati, 3.181 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 522 (59 attuali contagiati, 436 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 410 (102 attuali contagiati, 300 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.351 (193 attuali contagiati, 1.152 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 184 (67 attuali contagiati, e 117 guariti); Santa Elisabetta 313 (127 attuali contagiati, 185 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 926 (171 attuali contagiati, 745 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 531 (92 attuali contagiati, 436 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.225 (1.123 attuali contagiati, 4.058 guariti e 44 deceduti); Siculiana 991 (254 attuali contagiati, 731 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 158 (25 attuali contagiati, 132 guariti e 1 deceduto).

Sono 28 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.