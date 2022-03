Il concerto dell’accademia alla Scala ad Agrigento: l’inizio di una intesa per un teatro che apre ai giovani

Il teatro, e più in generale l’arte, possono avere un grande potere benefico sulle comunità, e quindi sulla società intera. E’ un veicolo sociale potentissimo, perché diffonde arte, bellezza, cultura. Anche solo entrare in un luogo come il Teatro Pirandello regala subito un senso di bellezza. Parte da tutto questo l’idea della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento di avviare un rapporto con l’Accademia alla Scala di Milano. Proprio l’imponente accademia venerdì prossimo, 1 aprile, alle 20.30, proporrà al Teatro di Agrigento il “Concerto di Primavera: le Otto Stagioni”. Il Primo Violino della Scala di Milano, Francesco Manara, nel doppio ruolo di solista e direttore, si pone alla testa dell’Orchestra d’Archi dell’Accademia Teatro alla Scala per l’esecuzione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e de Las Cuatro Estaciones porteñas di Astor Piazzolla. Questa mattina l’evento è stato presentato al comune di Agrigento ed è stato sottolineato che “ rappresenta l’inizio di un proficuo legame di collaborazione artistica e didattica tra l’Accademia Teatro alla Scala di Milano e la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento.” Tutto nasce da un incontro della scorsa estate tra il sindaco, Francesco Miccichè, e il presidente dell’accademia della Scala: “Abbiamo subito trovato un’intesa per iniziare un rapporto-ha detto il primo cittadino-. Il mio scopo è avere un’accademia di musica , di arte e cultura, al teatro Pirandello. L’accademia della Scala di Milano per Agrigento è un fiore all’occhiello.” All’incontro di questa mattina sono intervenuti in video conferenza anche Luisa Vinci, direttore generale dell’Accademia Teatro alla Scala e il presidente Giuseppe Vita che è originario della provincia di Agrigento. Entrambi hanno sottolineato che “si tratta di una bella collaborazione”.

La Fondazione Pirandello ha tutte le intenzioni di crescere: “Dal giorno del nostro insediamento- dice il presidente Alessandro Patti– ci siamo posti come obiettivo quello di fare in modo di ampliare la nostra offerta culturale e i servizi per incrementare la crescita culturale di questo nostro territorio. Abbiamo deciso di imparare da chi lo fa meglio e rappresentata un’eccellenza , quale l’accademia della Scala di Milano, qui giovani da 6 ai 30 accedono per formarsi.” C’è tanto entusiasmo e voglia di fare, ha sottolineato il direttore della Fondazione, Salvo Prestia: “Ci sono tutti i presupposti per continuare al meglio e avere l’accademia della Scala di Milano è senza dubbio una punta di eccellenza di questa stagione anche e soprattutto per quello che può rappresentare per la nostra realtà.” Il mondo del teatro è un veicolo di messaggi positivi, che vengono portati avanti da chi ne fa parte e portali ai giovani è , oggi più che mai, importante: “Il teatro deve aprirsi ai ragazzi- dice il vice presidente, Andrea Cirino– perché è il cuore della cultura. Dobbiamo avvicinarli al teatro, organizzando anche dei corsi teatrali.”