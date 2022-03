Dopo l’ottimo punto conquistato nel turno infrasettimanale contro la capolista Canicattì, l’Akragas ritorna all’Esseneto per affrontare la Mazarese, diretta concorrente nella corsa ai play-off. La squadra trapanese ha una rosa di tutto rispetto e attualmente occupa il quinto posto in classifica. È un avversario da prendere con le pinze dato che nelle dodici trasferte disputate, durante questo campionato, ha perso soltanto una volta e ha ottenuto ben sette vittorie. L’Akragas, pertanto, dovrà affrontare la Mazarese con la giusta determinazione per ottenere un altro successo che le possa consentire di consolidare il secondo posto. Bisogna scendere in campo con la voglia di fare risultato pieno e ci sono tutti i presupposti, viste le ultime ottime prestazioni. Considerato che l’incontro di domani è il terzo negli ultimi sette giorni, mister Terranova con molta probabilità opererà qualche modifica nella formazione iniziale, rispetto a quella scesa in campo mercoledì contro il Canicattì, anche in considerazione del fatto che mancherà sicuramente il centrocampista Strano, espulso nell’ultima gara.