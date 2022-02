Covid in provincia di Agrigento, altri 553 nuovi casi

Nessun nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, ma accertati 553 nuovi casi positivi, a fronte di 1.955 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 48.129 (1 marzo 2020 – 9 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 36.292. Gli attuali positivi salgono a 11.391, di cui 11.331 in isolamento domiciliare, e 60 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 446 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 249.764 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 9 febbraio 2022 sono 1.804.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 febbraio: Agrigento 6.066 (1.804 attuali contagiati, 4.231 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 251 (49 attuali contagiati, 201 guariti e 1 deceduto); Aragona 697 (204 attuali contagiati, 487 guariti e 6 deceduti); Bivona 195 (27 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Burgio 211 (36 attuali contagiati, 174 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 216 (44 attuali contagiati, 169 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 357 (50 attuali contagiati, 301 guariti, e 6 deceduti); Camastra 259 (50 attuali contagiati, 204 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 821 (331 attuali contagiati, 488 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.235 (339 attuali contagiati, 878 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 4.807 (1.118 attuali contagiati, 3.639 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 764 (193 attuali contagiati, 565 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 414 (99 attuali contagiati, 309 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 423 (58 attuali contagiati, 362 guariti e 3 deceduti); Cianciana 271 (35 attuali contagiati, 230 guariti e 6 deceduti); Comitini 117 (13 attuali contagiati, e 104 guariti); Favara 4.375 (926 attuali contagiati, 3.422 guariti e 27 deceduti); Grotte 540 (154 attuali contagiati, 383 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 153 (37 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto); Licata 4.203 (1.038 attuali contagiati, 3.131 guariti, 34 deceduti); Lucca Sicula 151 (13 attuali contagiati, 137 guariti, 1 deceduto); Menfi 854 (182 attuali contagiati, 661 guariti e 11 deceduti); Montallegro 239 ( 8 attuali contagiati, 225 guariti e 6 deceduti); Montevago 169 (25 attuali contagiati, 142 guariti e 2 deceduti); Naro 775 (198 attuali contagiati, 565 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.345 (827 attuali contagiati, 2.490 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.869 (425 attuali contagiati, 1.429 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 841 (173 attuali contagiati, 662 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.535 (457 attuali contagiati, 1.060 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.502 (453 attuali contagiati, 1.038 guariti, 11 deceduti); Realmonte 482 (88 attuali contagiati, 390 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.621 (220 attuali contagiati, 2.374 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (26 attuali contagiati, 401 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 217 (42 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 980 (450 attuali contagiati, 526 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 95 (19 attuali contagiati, e 76 guariti); Santa Elisabetta 159 (50 attuali contagiati, 108 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 644 (100 attuali contagiati, 534 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 345 (62 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.215 (803 attuali contagiati, 2.377 guariti e 35 deceduti); Siculiana 649 (94 attuali contagiati, 549 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 101 (16 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto).

Sono 59 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.