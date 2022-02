Esercitazioni a Drasy: è così difficile difendere la bellezza?

Il teatro dell’assurdo. Questo è quello che accade da più di 60 anni a Drasy località a poche centinaia di metri da un posto incantevole che si chiama “Punta bianca” nonché a pochi chilometri dalla Valle dei templi di Agrigento. Esercitazioni militari che, vi assicuro, fanno tremare tutto fino alla città. Nella seconda foto, invece, ci sono io in una foto di ben 10 anni fa mentre da cronista di un giornale locale raccontavo la visita di un generale che annunciava la disponibilità dell’Esercito ad abbandonare quel poligono. Sapete cosa è cambiato in 10 anni? Nulla. La Regione Sicilia avrebbe dovuto istituire la “Riserva naturale di Punta bianca” e contestualmente, insieme all’Esercito, individuare una nuova area in Sicilia da destinare a poligono (perché giustamente i militari devono esercitarsi da qualche parte). L’assurdità? La Riserva è stata fatta (perché è stata riconosciuta l’unicità di quel posto e delle sue specie animali), ma l’Esercito continuerà a sparare, facendo tremare la terra e disseminando ancora ogive in mare. Nella terza foto vi mostro Punta bianca. Così potrete farvi una chiara idea di questa storia, degnamente ambientata nella terra di Pirandello.

Presidente Nello Musumeci, è veramente così difficile difendere la bellezza?

Ps. Ma qualcuno ha mai raccolto tutte le ogive sott’acqua?”