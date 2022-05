Covid in provincia di Agrigento, altri 469 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima per Covid, ma diagnosticati altri 469 nuovi casi positivi. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 95.098 (1 marzo 2020 – 10 maggio 2022). In totale i guariti sono 86.019. Gli attuali positivi sono 8.536, di cui 8.499 in isolamento domiciliare, e 37 ricoverati in ospedale. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 16 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 543 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 409.387 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 10 maggio 2022 sono 1.147.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 maggio: Agrigento 12.708 (1.147 attuali contagiati, 11.508 guariti e 53 deceduti); Alessandria della Rocca 470 (60 attuali contagiati, 409 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.772 (239 attuali contagiati, 1.526 guariti e 7 deceduti); Bivona 699 (125 attuali contagiati, 573 guariti e 1 deceduto); Burgio 498 (80 attuali contagiati, 415 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 303 (10 attuali contagiati, 290 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 574 (41 attuali contagiati, 527 guariti, e 6 deceduti); Camastra 511 (40 attuali contagiati, 465 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.421 (94 attuali contagiati, 1.324 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.404 (225 attuali contagiati, 2.159 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.288 (789 attuali contagiati, 8.442 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.688 (192 attuali contagiati, 1.488 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 698 (57 attuali contagiati, 635 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 730 (67 attuali contagiati, 659 guariti e 4 deceduti); Cianciana 708 (61 attuali contagiati, 641 guariti e 6 deceduti); Comitini 201 (12 attuali contagiati, e 189 guariti); Favara 9.093 (963 attuali contagiati, 8.099 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.108 (77 attuali contagiati, 1.028 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 283 (40 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Licata 7.402 (703 attuali contagiati, 6.658 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 321 (33 attuali contagiati, 287 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.322 (242 attuali contagiati, 2.064 guariti e 16 deceduti); Montallegro 569 (40 attuali contagiati, 522 guariti e 7 deceduti); Montevago 452 (48 attuali contagiati, 402 guariti e 2 deceduti); Naro 1.402 (118 attuali contagiati, 1.271 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.582 (229 attuali contagiati, 5.316 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.818 (362 attuali contagiati, 3.439 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.787 (134 attuali contagiati, 1.646 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.869 (328 attuali contagiati, 2.523 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.508 (131 attuali contagiati, 2.363 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.072 (86 attuali contagiati, 981 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.287 (199 attuali contagiati, 4.055 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 805 (79 attuali contagiati, 699 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 668 (125 attuali contagiati, 533 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.626 (123 attuali contagiati, 1.497 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 316 (77 attuali contagiati, 238 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 431 (49 attuali contagiati, 381 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.216 (98 attuali contagiati,1.107 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 699 (86 attuali contagiati, 610 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.731 (775 attuali contagiati, 6.910 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.248 (125 attuali contagiati, 1.116 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 260 (17 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.