Covid in provincia di Agrigento, altri 3 morti e 505 nuovi casi

Altri 3 decessi per Covid, a Caltabellotta, Santa Margherita Belice e Sciacca, e accertati altri 505 nuovi casi positivi, a fronte di 2.042 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 41.119 (1 marzo 2020 – 26 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 23.350. Gli attuali positivi sono 17.338, di cui 17.274 in isolamento domiciliare, e 64 ricoverati in ospedale. Scendono a 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 430 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 221.144 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 26 gennaio 2022 sono 2.552.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 26 gennaio: Agrigento 5.006 (2.552 attuali contagiati, 2.424 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 230 (139 attuali contagiati, 90 guariti e 1 deceduto); Aragona 557 (237 attuali contagiati, 314 guariti e 6 deceduti); Bivona 183 (100 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Burgio 179 (18 attuali contagiati, 160 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 156 (22 attuali contagiati, 131 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 318 (121 attuali contagiati, 191 guariti, e 6 deceduti); Camastra 228 (89 attuali contagiati, 134 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 616 (364 attuali contagiati, 250 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.018 (437 attuali contagiati, 564 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.236 (1.793 attuali contagiati, 2.393 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 655 (295 attuali contagiati, 354 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 396 (136 attuali contagiati, 254 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 381 (48 attuali contagiati, 330 guariti e 3 deceduti); Cianciana 251 (172 attuali contagiati, 74 guariti e 5 deceduti); Comitini 108 (48 attuali contagiati, e 60 guariti); Favara 3.871 (1.918 attuali contagiati, 1.927 guariti e 26 deceduti); Grotte 457 (239 attuali contagiati, 215 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 141 (55 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Licata 3.360 (1.112 attuali contagiati, 2.218 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 140 (15 attuali contagiati, e 125 guariti); Menfi 739 (314 attuali contagiati, 414 guariti e 11 deceduti); Montallegro 233 ( 27 attuali contagiati, 200 guariti e 6 deceduti); Montevago 156 (40 attuali contagiati, 114 guariti e 2 deceduti); Naro 612 (229 attuali contagiati, 371 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.808 (1.457 attuali contagiati, 1.324 guariti e 27 deceduti); Porto Empedocle 1.642 (741 attuali contagiati, 886 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 739 (281 attuali contagiati, 452 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.279 (572 attuali contagiati, 691 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.199 (394 attuali contagiati, 794 guariti, 11 deceduti); Realmonte 448 (240 attuali contagiati, 205 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.403 (225 attuali contagiati, 2.152 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (97 attuali contagiati, 329 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 205 (39 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 682 (403 attuali contagiati, 275 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 85 (24 attuali contagiati, e 61 guariti); Santa Elisabetta 129 (44 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 598 (256 attuali contagiati, 332 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 317 (231 attuali contagiati, 83 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.734 (1.504 attuali contagiati, 1.196 guariti e 34 deceduti); Siculiana 617 (268 attuali contagiati, 343 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (12 attuali contagiati, 75 guariti e 1 deceduto).

Sono 38 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.