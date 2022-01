Montevago, via ai lavori per efficientamento energetico illuminazione pubblica

Sono iniziati a Montevago i lavori per l’intervento di efficientamento e la riduzione dei consumi energetici dell’impianto di pubblica illuminazione. Il progetto presentato dal comune, dell’importo complessivo di 963.477 euro, è stato finanziato dall’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità nell’ambito del Po-Fers 2014-2020 (Asse prioritario 4 Energia sostenibile e qualità della vita, azione 4.1.3.). La conclusione dei lavori, che saranno effettuati dall’impresa Sofia Costruzioni srl di Grotte, è prevista per il 31 marzo 2022.

Esprime soddisfazione il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. “Proseguono così – dice – i lavori di ammodernamento del nuovo centro urbano di Montevago, anche questa occasione non ci è sfuggita. Dopo gli interventi per l’efficientamento energetico delle scuole e di piazza della Repubblica, adesso tutta l’illuminazione pubblica sarà rinnovata grazie a questo progetto che tra i benefici, oltre a un minore impatto sull’ambiente, porterà anche un significativo risparmio dei costi dell’energia elettrica. Questo – prosegue il sindaco – è solo l’ultimo di una serie di progetti che abbiamo portato in porto grazie a un lavoro sinergico tra amministrazione, dirigente e dipendenti comunali. Adesso – conclude La Rocca Ruvolo – stiamo lavorando per partecipare ai bandi del Pnrr e siamo fiduciosi di poter ottenere, grazie a una progettazione puntuale e di qualità, altri risultati per migliore le condizioni del nostro paese”.