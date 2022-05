Quando l’arcivescovo convoca la chiesa alle 12 è perché la notizia da dare è di una certa importanza: don Baldo Reina è vescovo ausiliario della diocesi di Roma. Questo l’annuncio dato dalla sala Chiaramontana del seminario arcivescovile di Agrigento dal vicario generale, don Giuseppe Cumbo. Ai cinque vescovi di settore si possono affiancare altri vescovi ausiliari per ambiti pastorali specifici. “Sento di lasciare una famiglia”. Queste le parole che don Baldo pronunciò ad AgrigentoOggi quando, nell’aprile scorso, è stato chiamato a Roma per prestare servizio nella Congregazione per il Clero.

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare di Roma (Italia) il Rev.do Baldassarre Reina, del clero dell’Arcidiocesi Metropolitana di Agrigento, già Rettore del Seminario Maggiore Arcivescovile, assegnandogli la Sede titolare di Acque di Mauritania.

Curriculum vitae di S.E. Mons. Baldassarre Reina

S.E. Mons. Baldassarre Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia ed Arcidiocesi di Agrigento. È entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981. Nel 1995 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia e nel 1998 la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995.

Dal 1998 al 2001 è stato Assistente Diocesano di Azione Cattolica e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 è stato Parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. Dal 2003 al 2009 è stato Prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e dal 2009 al 2013 Parroco di S. Leone ad Agrigento. Dal 2013 al 2022 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento.

Ha svolto inoltre i seguenti incarichi in Diocesi: Docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto di Scienze Religiose; Docente stabile presso lo Studio Teologico San Gregorio Agrigentino; Direttore dell’Ufficio Cultura; Canonico del Capitolo Cattedrale; Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.