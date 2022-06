Covid in provincia di Agrigento, altri 130 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 130 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 1.602 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 105.356 (1 marzo 2020 – 27 giugno 2022). In totale i guariti sono 101.596. Gli attuali positivi sono 3.195, di cui 3.170 in isolamento domiciliare, e 25 ricoverati in ospedale. Un solo paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 23 al presidio ospedaliero riberese, e uno all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 565 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 445.589 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 27 giugno 2022 sono 542.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 27 giugno: Agrigento 14.499 (542 attuali contagiati, 13.898 guariti e 59 deceduti); Alessandria della Rocca 508 (6 attuali contagiati, 500 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.003 (84 attuali contagiati, 1.911 guariti e 8 deceduti); Bivona 866 (44 attuali contagiati, 821 guariti e 1 deceduto); Burgio 542 (2 attuali contagiati, 537 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 327 (8 attuali contagiati, 316 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 627 (24 attuali contagiati, 597 guariti, e 6 deceduti); Camastra 549 (4 attuali contagiati, 539 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.530 (35 attuali contagiati, 1.492 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.688 (122 attuali contagiati, 2.546 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.039 (214 attuali contagiati, 9.767 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.833 (28 attuali contagiati, 1.796 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 745 (25 attuali contagiati, 714 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 795 (36 attuali contagiati, 755 guariti e 4 deceduti); Cianciana 777 (17 attuali contagiati, 754 guariti e 6 deceduti); Comitini 235 (6 attuali contagiati, e 229 guariti); Favara 10.172 (337 attuali contagiati, 9.804 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.196 (29 attuali contagiati, 1.163 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 292 (2 attuali contagiati, 289 guariti e 1 deceduto); Licata 7.917 (175 attuali contagiati, 7.700 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 350 (2 attuali contagiati, 347 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.626 (96 attuali contagiati, 2.514 guariti e 16 deceduti); Montallegro 619 (15 attuali contagiati, 596 guariti e 8 deceduti); Montevago 544 (32 attuali contagiati, 510 guariti e 2 deceduti); Naro 1.534 (68 attuali contagiati, 1.452 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 5.769 (59 attuali contagiati, 5.672 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.200 (108 attuali contagiati, 4.075 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.919 (66 attuali contagiati, 1.845 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.150 (76 attuali contagiati, 3.055 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.600 (23 attuali contagiati, 2.563 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.213 (40 attuali contagiati, 1.168 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.632 (74 attuali contagiati, 4.525 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 914 (28 attuali contagiati, 858 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 792 (32 attuali contagiati, 750 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.737 (36 attuali contagiati, 1.695 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 357 (23 attuali contagiati, 333 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 487 (22 attuali contagiati, 463 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.384 (73 attuali contagiati,1.300 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 897 (49 attuali contagiati, 845 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.251 (502 attuali contagiati, 8.700 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.414 (30 attuali contagiati, 1.377 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 277 (1 attuale contagiato, 275 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.