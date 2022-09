Pullara: “Trasferimenti in eliambulanza per i pazienti dell’ospedale di Licata”

“Da oggi i trasferimenti diurni dei pazienti che arrivano all’ospedale di Licata con patologie gravi “tempo dipendenti” saranno effettuati dall’eliambulanza del 118 . Tutto ciò al fine di abbattere i tempi di trasferimento in strutture specializzate e garantire ai pazienti le migliori cure nel minor tempo possibile.” Lo ha annunciato l’onorevole di Prima L’Italia e Vice presidente della commissione sanità all’Ars Carmelo Pullara. “La buona notizia è che grazie all’attivazione del servizio di eliambulanza del 118 -spiega Pullara- si elimineranno le frenetiche corse delle ambulanze verso i centri ospedalieri con specialistiche, corse che spesso risultavano inutili a causa delle lunghe distanze da dover percorrere. Si fornirà, pertanto, un servizio di alto livello a tutela dei pazienti infartuati o con ictus. In questi casi i tempi di intervento sono determinanti ed il trasferimento in eliambulanza ci consente di salvare molte vite umane. Inoltre-conclude Pullara- è iniziato l’iter che in pochi mesi permetterà l’attivazione dell’elipista di contrada Cannavecchia a Licata anche nelle ore notturne con lo scopo di rendere il servizio attivo h24.”