Covid in provincia di Agrigento: altre due vittime, e 18 nuovi casi

Altri due morti per Covid in provincia di Agrigento, precisamente ad Aragona e a Ribera, e e nelle ultime 24 ore registrati 18 nuovi casi di Covid, su 200 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino quotidiano di Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 16.786 (1 marzo 2020 – 18 settembre 2021). I guariti salgono a 15.763. I deceduti sono 335. Gli attuali positivi sono 688, di cui 655 in isolamento domiciliare, e 33 ricoverati in ospedale. Due le persone in terapia intensiva. I ricoverati si trovano: 1 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera; 21 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 in ospedali fuori provincia. Ci sono 3 soggetti in strutture lowcare a Canicattì e in un hotel covid fuori provincia. I pazienti in terapia intensiva si trovano al “Parlapiano” di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 130.869 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.712 (87 attuali contagiati, 1.601 guariti e 24 deceduti); Alessandria della Rocca 76 (76 guariti); Aragona 223 (2 attuali contagiati, 217 guariti e 4 deceduti); Bivona 62 (1 attuale contagiato e 61 guariti); Burgio 53 ( 52 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 42 (40 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 185 (3 attuali contagiati, 177 guariti, e 5 deceduti); Camastra 106 (1 attuale contagiato, 101 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 122 (4 attuali contagiati e 117 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 489 (14 attuali contagiati, 460 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 1.906 (91 attuali contagiati, 1.774 guariti e 41 deceduti); Casteltermini 227 (16 attuali contagiati, 206 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 119 (6 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea148 (1 attuale contagiato, 146 guariti e 1 deceduto); Cianciana 71 (2 attuali contagiati, 66 guariti e 3 deceduti); Comitini 39 (39 guariti); Favara 1.537 (49 attuali contagiati, 1.467 guariti e 21 deceduti); Grotte 120 (2 attuali contagiati, 116 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 55 (54 guariti e 1 deceduto); Licata1.627 (112 attuali contagiati, 1.492 guariti, 23 deceduti); Lucca Sicula 21 (21 guariti); Menfi 365 (11 attuali contagiati, 345 guariti e 9 deceduti); Montallegro 127 ( 121 guariti e 6 deceduti); Montevago 103 (2 attuali contagiati, 99 guariti e 2 deceduti); Naro 211 (5 attuali contagiati, 200 guariti e 6 deceduti); Palma di Montechiaro 1.123 (50 attuali contagiati, 1.053 guariti e 20 deceduti); Porto Empedocle 687 (54 attuali contagiati, 620 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 205 (15 attuali contagiati, 187 guariti e 3 deceduti); Raffadali 533 (18 attuali contagiati, 503 guariti, e 12 deceduti); Ravanusa 729 (12 attuali contagiati, 707 guariti, 10 deceduti); Realmonte 148 (11 attuali contagiati, 134 guariti e 3 deceduti); Ribera 875 (10 attuali contagiati, 846 guariti e 19 deceduti); Sambuca di Sicilia 294 ( 1 attuale contagiato, 270 guariti e 23 deceduti); San Biagio Platani 166 (3 attuali contagiati, 155 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 151 (8 attuali contagiati, 141 guariti e 2 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 49 (1 attuale contagiato e 48 guariti); Santa Elisabetta 53 (52 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 307 (299 guariti e 8 deceduti); Santo Stefano Quisquina 74 (1 attuale contagiato, 71 guariti e 2 deceduti); Sciacca 947 (19 attuali contagiati, 902 guariti e 26 deceduti); Siculiana 297 (32 attuali contagiati, 259 guariti, 6 deceduti); Villafranca Sicula 25 (24 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi, 25 sono isolati presso il centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, 16 alla “Grande Famiglia” di Casteltermini, e 11 presso “La Casa dei Gabbiani” di Agrigento. Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 377 casi (44 attuali contagiati e 333 guariti).